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Стала музой режиссера Жоры Крыжовникова и долго скрывала развод: как живет звезда фильма «Горько!» Юлия Александрова

Юлия Александрова (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)

Юлия Александрова (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)

Российскую актрису театра и кино Юлию Александрову по имени, может, и не каждый вспомнит, но невеста Васютина из фильма «Самый лучший день!» или Наташа из картины «Горько!» точно известны многим.
В кинокартинах, где чаще всего можно увидеть Юлию Александрову, режиссёром обычно выступает Жора Крыжовников. Так случилось, что актриса давно является его музой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Юлия Александрова (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)

Юлия Александрова появилась на свет 14 апреля 1982 года в городе Воронеж. Студенты-родители, окончив университет, переехали в Чехов, а когда Юле исполнилось семь лет, родители решили расстаться, и девочка осталась жить с мамой. Отец обосновался в городе Елец и создал новую семью, мама тоже нашла свое счастье с другим мужчиной.

В 1991 году Юлия вместе с матерью и отчимом перебралась в Москву. Спустя год у неё родился младший брат Михаил. В столице Юлия поступила в специализированную лингвистическую школу, которая располагалась на Мосфильмовской улице. Затем она сменила ещё два общеобразовательных учреждения. В десятом классе Юлия перешла в школу на Цветном бульваре, где готовили старшеклассников к поступлению в театральный вуз. Именно там будущая актриса утвердилась в желании связать свою жизнь со сценой.

После Александрова поступила в ГИТИС на актёрское отделение, а по окончанию учёбы стала актрисой театра «АпАРТе», где приняла участие во множестве постановок и сотрудничала с известными режиссёрами.

Кино


Юлия Александрова (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)

В 2004 году Юлия Александрова дебютировала в кино, снявшись в военной драме «Папа» вместе с Владимиром Машковым. Затем последовали роли в сериале «Зона» и комедии «Дикари». Первой значимой работой стал фильм «Все умрут, а я останусь», где Юлия исполнила роль Насти — старшеклассницы с неоднозначной репутацией.

Широкую известность актриса приобрела после выхода фильма «Горько». Александра мгновенно стала востребованной комедийной актрисой. Ей стали поступать предложения о съёмках в различных комедийных проектах. В дальнейшем она снялась в фильмах «Самый лучший день», «Ёлки новые», «Неидеальный мужчина» и в сериале «Звоните ДиКаприо».

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Личная жизнь


Юлия Александрова и Андрей Першин (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)


Юлия Александрова и Андрей Першин, более известный как Жора Крыжовников, познакомились во время учёбы Юлии в ГИТИСе. Андрей в то время работал режиссёром в театре «АпАРТ» и ставил спектакль «Старый друг лучше…». Знакомые предложили Юлии главную роль в этом спектакле, и она сразу же понравилась Андрею.

Першин не стал медлить и осторожничать. Предложение руки и сердца последовало сразу после первых репетиций. Через короткое время пара съехалась, а узнав о беременности, поспешила узаконить отношения официально. В 2010 году у них появилась дочь Вера.

«На одной из первых репетиций Андрей сказал: «Александрова, может, поженимся? Если не понравится, разведемся». Как бы пошутил при большом стечении народа. То есть у нас не было сцен с припаданием на колено и дарением кольца. Так чтобы — Париж, Эйфелева башня, вот это всё. Мы просто стали жить вместе, и уже месяца через четыре Андрей начал заводить разговор о ребенке. Тут как раз я поняла, что беременна, и мы поженились», — вспоминала актриса в одном из интервью.

Тогда муж и жена работали в театре, но в какой-то момент Юлия поняла, что необходимо переключаться на кино. После этого Жора Крыжовников стал создавать короткометражные фильмы, в которых играла Юлия. Впоследствии Тимур Бекмамбетов выделил финансирование на создание полнометражной картины.

В то время дочери пары было всего полтора года, и актриса все время посвящала ребенку. Но когда актриса, претендующая на главную роль в фильме «Горько!», не смогла принять участие, Юле предложили пройти пробы. Картина вызвала настоящий ажиотаж среди зрителей, а Александрова получила номинацию на престижную премию «Золотой орёл».

«Андрей очень умный и зрелый человек, это я — ребенок абсолютный. Так что у него, можно считать, двое детей: я и Вера. Андрей научил меня многим вещам — например, не молчать, обо всем разговаривать. Все надо обсуждать. Это нелегко, иногда болезненно, но это надо делать, чтобы «ком грязи» не нарастал. Если налет постоянно счищать, камушек сияет», — рассказывала актриса в интервью изданию «7 дней».

Однако даже эти правила не уберегли семью от развода. В 2021 году, когда Першин появился на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» с Ольгой Долматовской, в СМИ начались разговоры о возможном расставании с Александровой. Только спустя год оба официально подтвердили факт развода.

Но и после расторжения брака Юлия Александрова и Андрей Першин сохранили теплые дружеские отношения и продолжили совместную работу.

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Марк Эйдельштейн рассказал, обижает ли его прозвище «русский Тимоти Шаламе»
Марк Эйдельштейн благодарен, что его прозвали «русским Тимоти Шаламе»
14 апреля 2025, 20:48

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Многие поклонники актера Марка Эйдельштейна отмечают его удивительное сходство с голливудским коллегой Тимоти Шаламе.
23-летний Эйдельштейн раскрыл плюсы и минусы сравнения с избранником Кайли Дженнер на шоу «Вписка».

По словам Марка, он относится к закрепившемуся за ним прозвищу без негатива, однако считает его одним из препятствий на своем пути как актера.

«Ты либо это проходишь, либо это препятствие становится твоим тупиком, конечной точкой, и ты навсегда — «русский Тимоти Шаламе»», — выразил свое мнение артист.

По словам звезды «Аноры», он благодарен тому, как его прозвали, ведь поначалу это дало «буст»

«Людям нужно как-то запоминать. Кто это? Что это? А, «русский Тимоти Шаламе». А дальше уже вопрос, как ты с этим работаешь», — признался Эйдельштейн.

Ранее Марк Эйдельштейн рассказал о встрече с рэпером A$AP Rocky на Неделе моды в Париже.

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#актёр
#артист
#мнение
#звёзды
#шоу
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«Мы убрали половину гостей»: Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о подготовке к свадьбе
Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о подготовке к свадьбе
14 апреля 2025, 20:35

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков посетили премию VOICE, на которой поделились подробностями подготовки к свадьбе.
Сегодня многие звёзды российского шоу-бизнеса собрались в Московском международном Доме музыки, где проходит премия «VOICE: Главные лица», посвящённая достижениям известных деятелей кино, телевидения, музыки и блогосферы.

42-летняя Бородина составила эффектный образ для появления на дорожке. Ксения выбрала элегантное чёрное платье, зачесала волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Сердюков предстал в классической белой рубашке и чёрном костюме.

Бывшая ведущая «Дома-2» пожаловалась, что свадьба обходится им очень дорого. На вопрос журналистов о том, пришлось ли от чего-то отказаться, Николай в шутку заявил: «Половину гостей убрали просто – и сразу дешевле стало».

«Мы смотрим рынок сейчас и понимаем, что происходит с ценами. Это сумасшествие! Когда называют несущественные суммы, это неправда. Если обещают одну сумму, выйдет абсолютно другая, как с ремонтом. Имейте в виду, девушки, выходить замуж дорого!», – подчеркнула Бородина в беседе с изданием VOICE.
Звезда отметила, что большая часть бюджета уходит на декорации и живые цветы.

К слову, наряды пара уже приобрела. Бородина уже забрала своё платье, а за костюмами Сердюкова совсем скоро полетит в Милан.

В отличие от многих других звёзд, предпочитающих устраивать торжество на островах, регистрация их брака пройдёт в Москве. А на вопрос, где они будут праздновать медовый месяц, Николай категорично ответил: «Некогда! Надо работать!».

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#свадьба
#регистрация
#звёзды
#шоу
#финансы
#брак
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Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки
14 апреля 2025, 20:19

Гарик Харламов (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Гарик Харламов стал членом жюри нового шоу под рабочим названием «Караоке Club». Однако во время съёмок с комиком произошло ЧП, в результате чего его пришлось экстренно госпитализировать.
Дело в том, что в ухе артиста застрял микронаушник, который использовался для связи с режиссёром-постановщиком. Харламов пытался достать его самостоятельно, но только усугубил ситуацию, загнав устройство ещё глубже.

На съёмочной площадке была его жена Катерина Ковальчук, которая и настояла на том, чтобы артиста отвезли в больницу.

«Харламов исполнял песню во время съёмок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», – сообщил один из участников съёмок в беседе с изданием StarHit.
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#съёмки
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#больница
#артист
#инцидент
#актёр
#шоу
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«Я с ума сойду»: Басков пожаловался на дорогостоящий ремонт особняка на Рублёвке
Басков заявил, что «сойдёт с ума» от стоимости ремонта особняка на Рублёвке
14 апреля 2025, 20:05

Николай Басков (Фото: Telegram @baskovnikolay)

Николай Басков пожаловался на дорогостоящий ремонт своего особняка на Рублёвке. Певец признался, что боится представить, во сколько ему обойдётся отделка всего дома и мебель.
Артист приобрёл участок около Рублёво-Успенского шоссе ещё в 2014 году, однако до сих пор не заехал в новый дом из-за затянувшегося ремонта. 48-летний Басков заявил, что отпразднует новоселье в 50-летний юбилей.

В особняке общей площадью две тысячи квадратных метра планируется итальянская кузня с большой плитой и встроенной панелью для подогрева блюд, которые могут обойтись в полмиллиона рублей. Также в планах у певца приобретение посуды из натуральной латуни. При этом он сам отказывается считать, во сколько всё это обойдётся.

«Если я буду считать, я с ума сойду», – заявил Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Что же касается дизайна интерьера, то исполнитель намерен сделать акцент на стиле ампир, для которого свойственны лепнина, массивные хрустальные люстры, парча и позолота. По словам Баскова, мебель для дома он заказывал у российских производителей.

Недавно Дима Билан столкнулся со схожей проблемой. Певцу пришлось отложить переезд в новую квартиру, поскольку он не рассчитал финансы и теперь копит деньги на ремонт.

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#деньги
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Пугачёва может выпустить новую песню в честь своего дня рождения 15 апреля
14 апреля 2025, 19:45

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва может выпусть новую песню 15 апреля – в свой день рождения. Об этом сообщил сотрудничающий с ней композитор Андрей Мисин, который уточнил, что у певицы уже готовы несколько треков.
«Песни есть, и они через какое-то время случатся. Может быть, даже завтра, но не знаю», – отметил Мисин, слова которого приводит издание «Абзац».
Он подчеркнул, что это лишь предположение, поскольку исполнительница не посвящает его в свои планы.

Также композитор добавил, что у Пугачёвой имеются композиции на разные темы, но раскрывать их названия он пока не может. Однако, по его словам, певице «есть что сказать людям».

Кроме того, Мисин уточнил, что артистка планировала выпустить целый альбом, однако несколько композиций утекли в Сеть, из-за чего работы будут выпускать по очереди.

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*запрещён в РФ
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#музыка
#день рождения
#шоу-бизнес
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