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Три неудачных брака «дедушки русского YouTube»: как сейчас живет ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков

Алексей Лысенков (Фото: соцсети)

Алексей Лысенков (Фото: соцсети)

Алексей Лысенков — известный актёр, телережиссёр и российский шоумен. Широкой аудитории артист известен по юмористической телепрограмме «Сам себе режиссёр». Лысенков был бессменным ведущим программы на протяжении 28 лет и в 2019 году пропал из поля зрения поклонников.
О том, как сложилась жизнь артиста после закрытия проекта читайте в материале «Радио 1».

Сам себе режиссер




Фото: скриншот передачи «Сам Себе Режиссёр» ВГТРК

В 1992 году на экранах впервые появилась программа, которая стала своего рода адаптацией американского шоу America’s Funniest Home Videos, выходящего с 1989 года.
В начальных выпусках программы демонстрировались видеоматериалы, приобретённые у компании ABC и озвученные Александром Гуревичем. Первые «собственные» видеосюжеты набирались командой передачи среди знакомых и, как правило, озвучивались профессиональными актёрами. В рамках проекта были задействованы выпускники Щукинского училища, в котором ранее работал Лысенков. Среди них: Александр Жигалкин, Эдуард Радзюкевич и Фёдор Добронравов, которые присоединились к проекту в 1993 году.

«Когда мы запускали программу, не то что YouTube – самого Интернета не было как такового. И, конечно, мы не думали о том, что во многом опередим время. Прошли годы до того момента, когда журналисты меня назвали «дедушкой русского YouTube». «Сам себе режиссер» – программа знаковая. Она всю жизнь со мной, это часть меня, часть моей семьи», – поделится с журналистами Алексей Лысенков.

В 2008 году зрители получили возможность отправлять видеоматериалы через интернет. С этого момента программа начала терять популярность и постепенно сдвигаться на более раннее время в эфире.

Передача «Сам Себе Режиссёр» транслировалась в эфире второго канала до декабря 2019 года, после чего была снята с показа из-за падения рейтингов. В январе 2020 года Лысенков, автор и ведущий популярной телепередачи, обратился к своим зрителям через YouTube. В своём обращении он выразил благодарность всем, кто поддерживал проект на протяжении многих лет, и объявил о закрытии программы.

Проекты после ССР


Алексей Лысенков (Фото: соцсети)

С 2020 по 2023 год Лысенков был ведущим программы «Русское лото» на телеканале НТВ. В настоящее время он работает в утреннем шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда». В этой программе ведущие и приглашённые эксперты обсуждают актуальные политические новости.

Лысенков также является радиоведущим. В настоящее время его голос можно услышать в программе «Вот ведь! Удивили!» на «Детском радио». Помимо работы на телевидении и радио, Алексей Лысенков активно занимается общественной деятельностью. В частности, он является вице-президентом «Национального антинаркотического союза». Также он входит в экспертную группу Госдумы, которая занимается вопросами профилактики и реабилитации наркозависимых. Кроме того, он возглавляет Попечительский совет общероссийской общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ».

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Личная жизнь Алексея Лысенкова


Алексей Лысенков впервые связал себя узами брака с Надеждой, с которой познакомился в стенах Плехановской академии. Их союз продлился десять лет. В этом браке появилась дочь Анастасия, которая, как и отец, связала свою жизнь с искусством, став журналисткой на телеканале «Россия-24». В 2015 году артист стал дедушкой, Анастасия подарила ему внука Тимофея.

В 1998 году Алексей вступил в брак с певицей Сабиной Мурадян, и вскоре в семье появился сын Николай. Однако спустя пять лет их союз омрачили конфликты, которые привели к разводу. Несмотря на расставание, вскоре отношения между бывшими супругами наладились, и Алексей, проявив заботу, приобрёл для сына квартиру. В 2013 году Сабина с Николаем перебрались в солнечный Сочи.

В 2005 году стало известно о романтических отношениях Алексея с Ириной Чериченко, которые продлились до 2014 года. Алексей объяснил расставание тем, что их плотный график работы не позволял им проводить достаточно времени вместе.

Мария Карибская (Фото: соцсети)

В 2018 году он вновь завел роман, выбрав в качестве спутницы жизни Марию Карибскую, которая работала гримёром в популярной программе «Сам себе режиссёр».

«Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы «Сам себе режиссер» в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать», — делился Алексей с изданием starhit.ru несколько лет назад.

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«Корона на голове»: Мамаева уличили во лжи о его бывшей жене Алане
Тюльпанова уличила Мамаева во лжи о его бывшей жене Алане
26 января 2025, 18:05

Алана Мамаева (Фото: соцсети)

Футболиста Павла Мамаева уличила во лжи о его бывшей жене Алане дочь вице-губернатора Петербурга Милана Тюльпанова, а по совместительству подруга Аланы. Об этом пишет издание Voice.
Тюльпанова подчеркнула, что слова Мамаева о том, что девушка всего добилась лишь из-за его фамилии, являются хамскими и унизительными.

«Настолько у него, получается, корона на голове, что он считает, что его фамилия имеет невероятную значимость и важность. Алана была с ним на протяжении огромного количества времени, она родила от него ребенка, ждала его из тюрьмы, защищала его интересы, когда вся страна была против него. И после всего этого говорить, что она стала популярной и сделала карьеру на его фамилии, — это просто абсурд. И странно, что человек сам этого не понимает», — считает Тюльпанова.
Также, по ее мнению, Мамаев выдает мысли своей текущей супруги Надежды Санько. Та, по словам Тюльпановой, не единожды отпускала оскорбления в адрес Аланы.

Тюльпанова считает Алану победительницей, ведь девушка высвободилась из нездоровых отношений.

Ранее мать исполнителя Тимати Симона Юнусова рассказала, как пережить предательство со стороны мужа.

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«Надо жить дальше»: мама Тимати о том, как пережила предательство мужа
Мать Тимати Симона Юнусова пережила предательство мужа благодаря сыновьям
26 января 2025, 17:43

Симона Юнусова (Фото: соцсети)

О том, как пережить предательство мужа, рассказала своим подписчикам мать исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) Симона. Одна из женщин задала ей соответствующий вопрос в соцсетях.
«Сочувствую. Я была в вашей ситуации. Это очень сложно, но надо жить дальше», — сказала она подписчице.
В свое время Симона осталась одна с двумя детьми после развода с Ильдаром Юнусовым. Мужчина обзавелся новой семьей в Швейцарии. Тем не менее, ради сыновей женщина сохранила связь с экс-супругом.

«Ощущение ледяного душа привело меня в чувство. Представляете, я настолько погрузилась в свое горе, что забыла о самом главном, а ведь для малышей рушилась вся привычная картина мира!» — рассказывала ранее Симона.
В настоящее время Симоне очень нравится роль бабушки, вновь выходить замуж она не стала.

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«Напомнил Бодрова»: Бородина о номинированном на «Оскар» Юрии Борисове
Бородина рассказала, что Юрий Борисов напомнил ей Бодрова
26 января 2025, 17:19

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юрий Борисов напомнил своей коллеге по цеху Ксении Бородиной актера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего без вести в Кармадонском ущелье в 2002 году.
«Никто никому не помогает. У современного поколения нет ценностей. Помните, армянский священник это говорил? А тут Юра со своей ролью. Такой самый душевный, включенный. Молодец он. Напомнил мне Сергея Бодрова», — сказала телезвезда.
Бородина добавила, что, по ее мнению, персонаж Юрия самый здравомыслящий.

Бодров-младший пропал на съемках своего фильма «Связной» при сходе ледника. Тело режиссера так и не нашли. К слову, в 2022 году сообщалось, что на памятник Бодрову собрали свыше 300 тысяч рублей.

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Предательства, потеря ребенка и полное разочарование в мужчинах: куда пропала актриса Алика Смехова
26 января 2025, 17:13

Алика Смехова (Фото: соцсети)

Алика Смехова — талантливая актриса театра и кино. Изначально она хотела достигнуть успеха как певица. Сегодня на ее счету 4 студийных альбома. В конечном итоге Смехова решила посвятить себя именно актерской деятельности.
О том, что скрывается за образом женщины-вамп, как Смехова пережила многочисленные предательства и чем занимается сегодня — в материале «Радио 1».

Разносторонний талант


Алика Смехова родилась 27 марта 1968 года в семье известного актёра Вениамина Смехова и его жены радиожурналистки Аллы. Сначала у супругов родилась Елена, она росла очень артистичной и с удовольствием участвовала в самодеятельности. Алика с ранних лет мечтала стать певицей, поэтому с удовольствием занималась в музыкальной школе. Девочка любила публичные выступления и развлекала гостей исполнением песен из репертуара звезд эстрады.

Когда Алика училась во втором классе, в школу пришли представители молодёжного театра Спесивцева, которым нужны были дети для участия в постановках. На кастинг тогда пришло много школьников, но взяли далеко не всех. Смехову взяли сразу же, а её ровесники стали судачить о том, что она попала в театр только из-за своего знаменитого отца. В этот момент девочка решила доказать всем, что у неё на самом деле есть талант. Когда Алике было 12 лет, её родители расстались, что стало для нее большим ударом. Несмотря на это Алика и Вениамин Смеховы не утратили связь.

Алика Смехова и Вениамин Смехов (Фото: соцсети)

Поступление в вуз было для Алики тяжелым моментом, поскольку меньше всего она хотела, чтобы ее заподозрили в использовании влиятельности отца. По этой причине она подала документы в Гнесинское училище на факультет музыкальной комедии. Но уже через год она снова стала абитуриенткой и поступила в ГИТИС.

Желая посвятить свою жизнь эстраде, Алика все же не отказывалась от предложений режиссёров о съёмках в кино. Дебютным для неё стал фильм «Страховой агент». Настоящая слава пришла к ней после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Сыграла актриса в нём Соню Бабицкую, мечтающую выйти замуж за богатого старичка.

В период с 1996 по 2002 год Смехова записала 4 студийных альбома. Она вела телепередачи, участвовала в шоу, занималась дубляжом и написала любовный роман «А и Б сидели на трубе…»

Алика Смехова (Фото: кадр из фильма «Тонкая штучка»)

Не женщина-вамп


По словам самой Алики Смеховой, в реальной жизни она очень далека от часто создаваемого ею на экране образа женщины-вамп. Напротив, она довольно чувствительная натура, хотя все свои слабости актриса старается скрывать. Впервые замуж она вышла в 18 лет за режиссёра и сценариста Сергея Ливнева, который написал сценарий к фильму «Асса» и назвал главную героиню в честь жены. К сожалению, через шесть лет супруги развелись.

Второй брак Смеховой продлился всего два месяца. Выходя замуж за Георгия Беджамова, человека состоятельного и, как ей казалось, безумно в неё влюблённого, Алика Смехова была уверена, что будет счастлива. Но у неё очень быстро открылись глаза. Супруг не собирался хранить ей верность, а его родители не приняли Алику. Очень скоро после свадьбы она забеременела, но постоянные тревоги поставили под угрозу вероятность вынашивания ребёнка. Вскоре Смехова честно сказала, что останется с Георгией только в том случае, если родит ребенка. В результате у Алики произошел выкидыш и она ушла от мужа.

В 1999 году актриса стала женой в третий раз. В этом союзе Алика родила сына Артёма. Несмотря на рождение долгожданного ребенка, прожили супруги вместе всего семь лет. Как объясняла Смехова, причиной стало взаимное охлаждение. К тому же у артистки появился новый возлюбленный, имени которого она старается не называть до сих пор. В одном из своих интервью она рассказала, что ушла из дома, а вернулась уже со вторым сыном под сердцем. Третий брак завершился, а четвёртый так и не сложился. Мужчина, покоривший актрису, исчез в тот же миг, когда узнал о её беременности. Новорождённому сыну Макару актриса дала свою фамилию, впрочем, как и старшему Артёму.

Алика Смехова с сыновьями (Фото: соцсети)

После всех предательств и травм Алика привыкла рассчитывать исключительно на себя. В мужчинах актриса разочаровалась и теперь посвящает свое свободное время воспитанию детей и общению с близкими.

Жизнь Алики Смеховой сегодня


Сегодня Алика Смехова по-прежнему не отказывается от предложений режиссёров о съёмках, но, к сожалению, фильмы с участием актрисы выходят на экраны не так часто, как хотелось бы её многочисленным фанатам.

В 2020 году она стала артисткой МХАТа им. Горького. Смехова выступала в нескольких российских городах с музыкальным спектаклем «Дон Жуан. Нерассказанная история». В апреле 2023 года она дала концерты в Израиле, но позднее столкнулась с их отменой в Москве.

В начале 2024 года Алика снялась в праздничном выпуске шоу «Главный новогодний концерт» и спела вместе с Буйновым песню «Не перебивай». 29 декабря актриса вместе с детьми уехала из России на Кипр, чтобы провести каникулы.

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#беременность
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«Он хозяин»: Ирина Винер о браке с Алишером Усмановым
Ирина Винер не стала называть причин развода с Усмановым
26 января 2025, 16:43

Ирина Винер (Фото: kremlin.ru)

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер отказалась называть причины развода с российским олигархом Алишером Усмановым. Ее слова приводит издание Starhit.
«Голову вниз, когда говорит муж, и слушать внимательно. Потому что он хозяин. Он голова, ты шея. Куда шея поворачивает, туда и поворачивает голова», — сказано в публикации.
Винер уточнила, что в разводе «все законно» и «нет никаких подвохов».

Пара была в браке 30 лет, поэтому общественность была повергнута в шок, когда узнала про развод. Союз знаменитостей казался нерушимым. По словам Винер, супруг в свое время покорил ее своими «мозгами и романтикой». Остается добавить, что тема расставания болезненна для Ирины Винер.

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Попал в базу «Миротворца» за поддержку СВО: как живет Николай Наумов из «Реальных пацанов», помощь детям, личная жизнь
26 января 2025, 15:17

Николай Наумов (Фото: соцсети)

Николай Наумов стал известным благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны» о молодежи из Перми. С участием актера было отснято 14 сезонов сериала.
О том, чем сегодня занимается Николай Наумов, как помогает России и за что его внесли в базу «Миротворец», расскажет редакция «Радио 1».

За что Николая Наумова внесли на сайт «Миротворец»


Многие знают, что сериал «Реальные пацаны» закончился очень патриотично – визитом главных героев в военный госпиталь. Стоит отметить, что это не только часть сюжета, но и жизненная позиция самих актеров по отношению к своей Родине.

Николай Наумов (Фото: соцсети)

В настоящее время съемкам в кино Николай Наумов предпочел тур по приграничным городам России. Некоторое время назад актер приезжал в Шебекино Белгородской области, где пообщался с местной молодежью, приложился к святым мощам и даже пришел на вечернее богослужение. По словам Наумова, ему необходимо было увидеть своими глазами, что происходит на улице.

В 2023 году актера внесли в базу«Миротворец», а также сделали на Украине персоной нон-грата. Самого актера эта новость абсолютно не огорчила.

Николай Наумов и благотворительность


Примечательно, что Наумов принимает активное участие в благотворительных акциях и даже является благотворителем сразу двух детских фондов — это «Живи, малыш» и «Дедморозим».

Актер после победы в проекте «Форт Боярд» в 2021 году передал свой денежный приз в эти организации. В 2018 году Николай стал креативным директором приложения «Автокласс», в котором учит соискателей ПДД с помощью простых аудио- и видеоуроков, красочных картинок и скетчей с самим актером.

Личная жизнь Николая Наумова


Пока фанаты думали, что экранный роман с Зоей Бербер перерос в реальный, Николай Наумов уже состоял в браке. Его избранницей стала девушка по имени Альбина, с которой он познакомился на праздновании Дня города еще в 2007 году. У нее татарские корни, она мечтает о большой и дружной семье.

Николай Наумов и его жена Альбина (Фото: соцсети)

Альбина Наумова уже родила мужу троих детей. Первой стала дочь Амина, которая родилась, когда Николай снимался в «Реальных пацанах». После этого на свет появился сын Александр. Третьим ребенком в семье стал еще один сын Сергей. В настоящее время Альбина занимается воспитанием детей.

Стоит отметить, что Николай полностью обеспечивает брата супруги, Даниила Сафина, который стал инвалидом. Это произошло более 10 лет назад, когда он получил серьезную травму головы в драке и долго пролежал в реанимации. Наумов полностью взял на себя ответственность за него.

Николай Наумов сегодня


«Реальные пацаны» остались в прошлом, а новых проектов с участием Николая Наумова в настоящее время не так много. Ранее Наумов организовал тур по белгородским городам приграничья. Николай верит в светлое будущее для своей страны и детей, поэтому старается всячески поддерживать боевой дух российских бойцов.

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#сво
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Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах
Shot: Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы в 10 млн руб
26 января 2025, 13:09

Анна Асти (Фото: соцсети)

Певица Анна Асти вновь повысила стоимость своих выступлений на корпоративах до десяти миллионов рублей. Как пишет Shot, ценник был снижен до трех миллионов на фоне скандала с голой вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
Возвращены и прежние условия проведения мероприятий. Речь идет о перелетах бизнес-классом, VIP-проходах, а также дорогих тонированных машинах и просторных номерах в отелях, не ниже пяти звезд.

Кроме того, певица требует швейцарский шоколад, горячие блюда и фрукты. За границей ей необходимы суточные в размере 200 долларов, а каждый член ее команды должен получить по 100. Также нужен безлимитный интернет, элитный алкоголь и закуски, а съемки должны быть согласованными. Съемки «втихушку» нарушителям обойдутся в один миллион рублей штрафа.

Ранее сообщалось об опасной болезни Сергея Лазарева.

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#шоу-бизнес
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«Вот кольцо»: Акинфеев рассказал о своем необычном предложении жене
Акинфеев впервые появился на публике с женой Екатериной
26 января 2025, 12:51

Игорь Акинфеев (Фото: соцсети)

Футболист Игорь Акинфеев впервые появился с супругой Екатериной на «Шоу Воли», передает VOICE. Там 38-летний вратарь рассказал о том, как сделал своей женщине предложение.
«Это гениальный поступок. Паша, это всё заезженное – белое платье, ужин в ресторане, тратится куча денег... Человек стоит, моет посуду. Я подошел, постучал Катю по плечу, сказал: «Вот кольцо», — поделился Акинфеев.
Сама Екатерина рассказала, что не смогла посмотреть один из матчей мужа из-за волнения, а также раскрыла некоторые семейные секреты.

Пара воспитывает сына Даниила, а также двух дочерей: Евангелину и Анну. Футбольные фанаты узнали о свадьбе 17 мая 2014 года, когда на свет появился первенец Даниил.

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«Невозможно перестать»: жена Петросяна показала фото в купальнике
Жена Петросяна Татьяна Брухунова показала фото в купальнике
26 января 2025, 12:26

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Фото в купальнике продемонстрировала подписчикам в соцсетях молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Известно, что пикантный снимок сделан на Мальдивах. Женщина кокетливо прокомментировала его.
«Невозможно перестать снимать эту воду», — гласит публикация.

Фото: соцсети

Конечно же, аудитория незамедлительно отреагировала на фотографию, отметив сногсшибательную фигуру избранницы 79-летнего сатирика.

«Хороша!», «Ни убавить, ни прибавить!», «Да, фигурка потрясающая! Умница и красавица!», «Какая статуэтка», — пестрят комментарии комплиментами.
В 2024 году Брухунова поделилась, что смогла победить свой страх воды. Плавать она научилась в Сочи.

Перед этим стало известно о «горячей» фотосессии певицы Анны Ивановой (Ханна). Недавно исполнительница отметила 34-летие.

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