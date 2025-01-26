Три неудачных брака «дедушки русского YouTube»: как сейчас живет ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков

Алексей Лысенков (Фото: соцсети)
Алексей Лысенков — известный актёр, телережиссёр и российский шоумен. Широкой аудитории артист известен по юмористической телепрограмме «Сам себе режиссёр». Лысенков был бессменным ведущим программы на протяжении 28 лет и в 2019 году пропал из поля зрения поклонников.
О том, как сложилась жизнь артиста после закрытия проекта читайте в материале «Радио 1».
Фото: скриншот передачи «Сам Себе Режиссёр» ВГТРК
В 1992 году на экранах впервые появилась программа, которая стала своего рода адаптацией американского шоу America’s Funniest Home Videos, выходящего с 1989 года.
В начальных выпусках программы демонстрировались видеоматериалы, приобретённые у компании ABC и озвученные Александром Гуревичем. Первые «собственные» видеосюжеты набирались командой передачи среди знакомых и, как правило, озвучивались профессиональными актёрами. В рамках проекта были задействованы выпускники Щукинского училища, в котором ранее работал Лысенков. Среди них: Александр Жигалкин, Эдуард Радзюкевич и Фёдор Добронравов, которые присоединились к проекту в 1993 году.
В 2008 году зрители получили возможность отправлять видеоматериалы через интернет. С этого момента программа начала терять популярность и постепенно сдвигаться на более раннее время в эфире.
Передача «Сам Себе Режиссёр» транслировалась в эфире второго канала до декабря 2019 года, после чего была снята с показа из-за падения рейтингов. В январе 2020 года Лысенков, автор и ведущий популярной телепередачи, обратился к своим зрителям через YouTube. В своём обращении он выразил благодарность всем, кто поддерживал проект на протяжении многих лет, и объявил о закрытии программы.
Алексей Лысенков (Фото: соцсети)
С 2020 по 2023 год Лысенков был ведущим программы «Русское лото» на телеканале НТВ. В настоящее время он работает в утреннем шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда». В этой программе ведущие и приглашённые эксперты обсуждают актуальные политические новости.
Лысенков также является радиоведущим. В настоящее время его голос можно услышать в программе «Вот ведь! Удивили!» на «Детском радио». Помимо работы на телевидении и радио, Алексей Лысенков активно занимается общественной деятельностью. В частности, он является вице-президентом «Национального антинаркотического союза». Также он входит в экспертную группу Госдумы, которая занимается вопросами профилактики и реабилитации наркозависимых. Кроме того, он возглавляет Попечительский совет общероссийской общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ».
Алексей Лысенков впервые связал себя узами брака с Надеждой, с которой познакомился в стенах Плехановской академии. Их союз продлился десять лет. В этом браке появилась дочь Анастасия, которая, как и отец, связала свою жизнь с искусством, став журналисткой на телеканале «Россия-24». В 2015 году артист стал дедушкой, Анастасия подарила ему внука Тимофея.
В 1998 году Алексей вступил в брак с певицей Сабиной Мурадян, и вскоре в семье появился сын Николай. Однако спустя пять лет их союз омрачили конфликты, которые привели к разводу. Несмотря на расставание, вскоре отношения между бывшими супругами наладились, и Алексей, проявив заботу, приобрёл для сына квартиру. В 2013 году Сабина с Николаем перебрались в солнечный Сочи.
В 2005 году стало известно о романтических отношениях Алексея с Ириной Чериченко, которые продлились до 2014 года. Алексей объяснил расставание тем, что их плотный график работы не позволял им проводить достаточно времени вместе.
Мария Карибская (Фото: соцсети)
В 2018 году он вновь завел роман, выбрав в качестве спутницы жизни Марию Карибскую, которая работала гримёром в популярной программе «Сам себе режиссёр».
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Сам себе режиссер
Фото: скриншот передачи «Сам Себе Режиссёр» ВГТРК
В 1992 году на экранах впервые появилась программа, которая стала своего рода адаптацией американского шоу America’s Funniest Home Videos, выходящего с 1989 года.
В начальных выпусках программы демонстрировались видеоматериалы, приобретённые у компании ABC и озвученные Александром Гуревичем. Первые «собственные» видеосюжеты набирались командой передачи среди знакомых и, как правило, озвучивались профессиональными актёрами. В рамках проекта были задействованы выпускники Щукинского училища, в котором ранее работал Лысенков. Среди них: Александр Жигалкин, Эдуард Радзюкевич и Фёдор Добронравов, которые присоединились к проекту в 1993 году.
«Когда мы запускали программу, не то что YouTube – самого Интернета не было как такового. И, конечно, мы не думали о том, что во многом опередим время. Прошли годы до того момента, когда журналисты меня назвали «дедушкой русского YouTube». «Сам себе режиссер» – программа знаковая. Она всю жизнь со мной, это часть меня, часть моей семьи», – поделится с журналистами Алексей Лысенков.
В 2008 году зрители получили возможность отправлять видеоматериалы через интернет. С этого момента программа начала терять популярность и постепенно сдвигаться на более раннее время в эфире.
Передача «Сам Себе Режиссёр» транслировалась в эфире второго канала до декабря 2019 года, после чего была снята с показа из-за падения рейтингов. В январе 2020 года Лысенков, автор и ведущий популярной телепередачи, обратился к своим зрителям через YouTube. В своём обращении он выразил благодарность всем, кто поддерживал проект на протяжении многих лет, и объявил о закрытии программы.
Проекты после ССР
Алексей Лысенков (Фото: соцсети)
С 2020 по 2023 год Лысенков был ведущим программы «Русское лото» на телеканале НТВ. В настоящее время он работает в утреннем шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда». В этой программе ведущие и приглашённые эксперты обсуждают актуальные политические новости.
Лысенков также является радиоведущим. В настоящее время его голос можно услышать в программе «Вот ведь! Удивили!» на «Детском радио». Помимо работы на телевидении и радио, Алексей Лысенков активно занимается общественной деятельностью. В частности, он является вице-президентом «Национального антинаркотического союза». Также он входит в экспертную группу Госдумы, которая занимается вопросами профилактики и реабилитации наркозависимых. Кроме того, он возглавляет Попечительский совет общероссийской общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ».
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Личная жизнь Алексея Лысенкова
Алексей Лысенков впервые связал себя узами брака с Надеждой, с которой познакомился в стенах Плехановской академии. Их союз продлился десять лет. В этом браке появилась дочь Анастасия, которая, как и отец, связала свою жизнь с искусством, став журналисткой на телеканале «Россия-24». В 2015 году артист стал дедушкой, Анастасия подарила ему внука Тимофея.
В 1998 году Алексей вступил в брак с певицей Сабиной Мурадян, и вскоре в семье появился сын Николай. Однако спустя пять лет их союз омрачили конфликты, которые привели к разводу. Несмотря на расставание, вскоре отношения между бывшими супругами наладились, и Алексей, проявив заботу, приобрёл для сына квартиру. В 2013 году Сабина с Николаем перебрались в солнечный Сочи.
В 2005 году стало известно о романтических отношениях Алексея с Ириной Чериченко, которые продлились до 2014 года. Алексей объяснил расставание тем, что их плотный график работы не позволял им проводить достаточно времени вместе.
Мария Карибская (Фото: соцсети)
В 2018 году он вновь завел роман, выбрав в качестве спутницы жизни Марию Карибскую, которая работала гримёром в популярной программе «Сам себе режиссёр».
«Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы «Сам себе режиссер» в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать», — делился Алексей с изданием starhit.ru несколько лет назад.
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Елена Генералова