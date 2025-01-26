Три неудачных брака «дедушки русского YouTube»: как сейчас живет ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков

Алексей Лысенков — известный актёр, телережиссёр и российский шоумен. Широкой аудитории артист известен по юмористической телепрограмме «Сам себе режиссёр». Лысенков был бессменным ведущим программы на протяжении 28 лет и в 2019 году пропал из поля зрения поклонников.