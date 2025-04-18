Увел жену у своего учителя, но нашел счастье с другой: любимые женщины Георгия Вицина

Георгий Вицин (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)
Мужчину всегда окружали женщины: на съемках, в театре, в жизни. Однажды, он даже увел жену у своего учителя. О личной жизни Георгия Вицина читайте в материале «Радио 1».
Первая возлюбленная и разрыв отношенийТеатр в его жизни сыграл особенную роль. Всех своих женщин Георгий Вицин встречал в театре им. М. Ермоловой. Ему было всего 19 лет, когда он увел жену своего учителя Николая Хмелева (в тот момент Николай был художественным руководителем театр им. М. Ермоловой). Избраннице Георгия Дине Тополевой было 35. В итоге Вицина не только оставили в театре, но и дали роль в спектакле.
В отношениях с Диной они состояли 20 лет, но так и не расписались. Вицин посвящал ей свои работы, когда увлекался скульптурой. Но после конца отношений пара не потеряла теплые и дружеские чувства.
Георгий Вицин (Фото: РИА Новости)
Жизнь с Тамарой МичуринойЖизнь мужчины круто изменилась в 1952 году. В театр пришла работать бутафором Тамара Мичурина (племянница знаменитого селекционера). Георгий красиво ухаживал. решил, что она точно должна стать его женой. И через полгода девушка согласилась на брак, пара расписалась. Через 4 года у них родилась дочь Наташа.
Мужчина собирал вокруг себя много поклонниц. Но кроме Тамары Мичуриной он никого не замечал. Женщина была его частью, с которой он сросся, другие отношения ему не интересны и противны. Иногда актрисы, которые встречались с ним на съемках, хотели привлечь внимание актера, но даже в такие моменты, Георгий оставался неприступным и верным жене.
«Если вы меня любите, просто оставьте в покое», — говорил он поклонницам.
В браке с Тамарой он прожил почти 50 лет.
Читайте также:
Слухи о романе с Павлом Волей и интрижка на съемках в Дубае: куда пропала Надя Сысоева из Comedy Woman и почему ее не зовут замуж
Роман с вдовой Джигарханяна и любовь к «женщинам постарше»: как живет Прохор Шаляпин и почему мечтает открыть дом престарелых
Суд разрешил Лободе исполнять песню «К черту любовь»
Дарья Филинова