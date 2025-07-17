В Москве задержали актёра Максима Архипова
В Москве актёр Максим Архипов, сыгравший в сериале «Морские дьяволы» конвоира, был задержан сотрудниками полиции. Его обвинили в угоне автомобиля. По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошёл в прошлом году в поселении Внуковское. Женщина, работающая воспитателем в детском саду, вышла вечером во двор и не обнаружила своей машины. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию, где написала заявление об угоне автомобиля Toyota RAV4.
Сотрудники правоохранительных органов, приняв заявление, начали расследование. Вора искали в течение восьми месяцев и наконец нашли. Им оказался Максим Архипов. По данным следствия, актёр стал неинтересен продюсерам и успехов в съёмках больше не нашёл.
Архипов жил на гроши, перебиваясь минимальным заработком с подработок грузчиком. Помимо этого, угонщик находится в чёрных списках всех каршерингов. Сервисы краткосрочной аренды автомобиля отказывают артисту в услугах из-за постоянного нарушения ПДД и грубого поведения. За совершённое преступление на Архипова завели уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
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