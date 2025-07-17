В Москве задержали актёра Максима Архипова

17 июля 2025, 11:31

Актёра Максима Архипова задержали за угон автомобиля

Максим Архипов (Кадр из сериала «Морские дьяволы»)

В Москве актёр Максим Архипов, сыгравший в сериале «Морские дьяволы» конвоира, был задержан сотрудниками полиции. Его обвинили в угоне автомобиля. По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошёл в прошлом году в поселении Внуковское. Женщина, работающая воспитателем в детском саду, вышла вечером во двор и не обнаружила своей машины. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию, где написала заявление об угоне автомобиля Toyota RAV4.