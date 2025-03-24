Звезда «Формулы счастья» Дарья Егорова: табу на отношения с актерами и жизнь с шизофреником

Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)
Российская актриса театра и кино Дарья Егорова — новая звезда российского кинематографа, которой под силу разноплановые роли. Она впервые появилась на экранах в 2011 году и в настоящее время является востребованной актрисой.
Артистку многие знают по лентам «Весной расцветает любовь», «Тайны института благородных девиц» и «Счастье из осколков». О творческом пути и личной жизни звезды сериалов читайте в материале «Радио 1».
Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)
Дарья Егорова родилась весной 1990 года в обычной московской семье. С детства девочка отличалась богатой фантазией и активно участвовала в самодеятельности. Дарья нередко устраивала для родных домашние спектакли, сценарии для которых она сочиняла сама, и выступала в них вместе с младшей сестрой.
Учёба в школе давалась Егоровой с трудом, но родители не упрекали её за плохие оценки. Напротив, они предложили ей перевестись в школу, где есть экспериментальный театральный класс. Там юная актриса и решила связать свою жизнь с актерским ремеслом. После окончания школы девушка с легкостью поступила в училище имени Бориса Щукина и в 2011 году получила диплом актрисы.
Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)
Съемки в кино Дарья Егорова начала с многосерийных картин. Дебют актрисы в кино случился в сериале «Закон и порядок», который вышел в 2006 году. После были эпизодические роли в сериалах «Универ», «Поздняя любовь», «Склифосовский».
В 2012 году Егорова исполнила главную роль Татьяны Ветровой в ленте «Формула счастья». И лишь через год после премьеры сериала «Анютино счастье», в котором Дарья предстала в образе Ани Полежаевой, она наконец-то обрела настоящий, оглушительный успех.
Сейчас в фильмографии Егоровой более 35 работ. Она успешно играет как драматические, так и комические роли.
Василий Степанов и Дарья Егорова (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)
Первой любовью актрисы стал коллега по цеху Василий Степанов. Пара познакомилась во время учебы и роман быстро перерос в серьезные отношения. Молодые актеры съехались и стали жить у родителей Дарьи. Теплые отношения закончились после съемок Степанова в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Быстро возросшая популярность актера стала катализатором его психического заболевания. Все стало еще хуже когда после фурора фильма началось затишье в карьере.
После того как актёр, известный и востребованный, остался без работы, девушке пришлось взять на себя двойную нагрузку. Не в силах справиться с этим, она предложила завершить отношения.
Егорова упоминала, что даже после разрыва Степанов продолжал обращаться к ней за поддержкой. Дарья также поделилась, что родственники долгое время не соглашались на лечение Василия, пытаясь «избавить его от одержимости». В 2020 году звезде «Обитаемого острова» врачи установили диагноз «шизофрения».
Едва оправившись от тяжелых отношений, Дарья начала встречаться с актером Дмитрием Смирновым. Отношения развивались столь стремительно, что поклонники еще не успели привыкнуть к новому ухажеру, как в соцсетях актрисы появилась информация о ее скорой свадьбе. А потом известие о расставании. После вторых неудачных отношений с коллегами по цеху Егорова решила больше не связывать свою личную жизнь с актерами.
Сейчас актриса счастлива с Виктором, который по профессии графический дизайнер и организатор мероприятий. Пара посещает светские вечеринки и не скрывает своих чувств от поклонников.
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Начало творческого пути
Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)
Дарья Егорова родилась весной 1990 года в обычной московской семье. С детства девочка отличалась богатой фантазией и активно участвовала в самодеятельности. Дарья нередко устраивала для родных домашние спектакли, сценарии для которых она сочиняла сама, и выступала в них вместе с младшей сестрой.
Учёба в школе давалась Егоровой с трудом, но родители не упрекали её за плохие оценки. Напротив, они предложили ей перевестись в школу, где есть экспериментальный театральный класс. Там юная актриса и решила связать свою жизнь с актерским ремеслом. После окончания школы девушка с легкостью поступила в училище имени Бориса Щукина и в 2011 году получила диплом актрисы.
Робота в большом кино
Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)
Съемки в кино Дарья Егорова начала с многосерийных картин. Дебют актрисы в кино случился в сериале «Закон и порядок», который вышел в 2006 году. После были эпизодические роли в сериалах «Универ», «Поздняя любовь», «Склифосовский».
В 2012 году Егорова исполнила главную роль Татьяны Ветровой в ленте «Формула счастья». И лишь через год после премьеры сериала «Анютино счастье», в котором Дарья предстала в образе Ани Полежаевой, она наконец-то обрела настоящий, оглушительный успех.
Сейчас в фильмографии Егоровой более 35 работ. Она успешно играет как драматические, так и комические роли.
Личная жизнь
Василий Степанов и Дарья Егорова (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)
Первой любовью актрисы стал коллега по цеху Василий Степанов. Пара познакомилась во время учебы и роман быстро перерос в серьезные отношения. Молодые актеры съехались и стали жить у родителей Дарьи. Теплые отношения закончились после съемок Степанова в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Быстро возросшая популярность актера стала катализатором его психического заболевания. Все стало еще хуже когда после фурора фильма началось затишье в карьере.
«Однажды проснулась от шума. Степанов яростно колотил кулаком по двери, как будто расправлялся с заклятым врагом, лицо было злым. Такое случалось нередко, он посреди ночи вскакивал с постели, ничего не видя вокруг, носился по квартире, резко останавливался и начинал крушить двери», — делилась Егорова с журналистами.
После того как актёр, известный и востребованный, остался без работы, девушке пришлось взять на себя двойную нагрузку. Не в силах справиться с этим, она предложила завершить отношения.
«Я весила тогда 45 килограммов, исхудала, потому что не могла ни куска проглотить. Жила только проблемами Васи, не снималась, не ходила на кастинги. Мне было плевать на всё, главным в жизни был он, его состояние», — цитирует слова Егоровой издание «Телеканал 78».
Егорова упоминала, что даже после разрыва Степанов продолжал обращаться к ней за поддержкой. Дарья также поделилась, что родственники долгое время не соглашались на лечение Василия, пытаясь «избавить его от одержимости». В 2020 году звезде «Обитаемого острова» врачи установили диагноз «шизофрения».
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Новые отношения
Едва оправившись от тяжелых отношений, Дарья начала встречаться с актером Дмитрием Смирновым. Отношения развивались столь стремительно, что поклонники еще не успели привыкнуть к новому ухажеру, как в соцсетях актрисы появилась информация о ее скорой свадьбе. А потом известие о расставании. После вторых неудачных отношений с коллегами по цеху Егорова решила больше не связывать свою личную жизнь с актерами.
Сейчас актриса счастлива с Виктором, который по профессии графический дизайнер и организатор мероприятий. Пара посещает светские вечеринки и не скрывает своих чувств от поклонников.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова