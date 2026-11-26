26 ноября 2026, 09:29

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Российские подразделения нанесли серию ударов по объектам ВСУ сразу в нескольких регионах: под огонь попали пункты управления беспилотниками, склады боеприпасов, укреплённые позиции и скопления живой силы. В операциях задействовали авиацию, артиллерию и ударные дроны, в том числе «Молнию-2» и FPV-беспилотники. Какие цели удалось поразить и к каким последствиям это привело — в материале «Радио 1».







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