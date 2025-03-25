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Держал в тайне второй брак и эмигрировал в Испанию: как живет Борис Бурда и кто заставил его участвовать в «Что? Где? Когда?»

Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Что? Где? Когда?»)

Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Что? Где? Когда?»)

Журналист, телеведущий, эрудит, повар, писатель Борис Оскарович Бурда сегодня, 25 марта, отмечает свое 75-летие. Коренной одессит семь раз становился лучшим из знатоков передачи «Что? Где? Когда?», вел познавательные и кулинарные шоу на ТВ, а сейчас эмигрировал в Испанию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Будущая звезда «Что? Где? Когда?» родился 25 марта 1950 года. Борис Бурда — уроженец Одессы в третьем поколении, по происхождению еврей. Отец мальчика — военный, а мама работала врачом-педиатром. Из-за большой занятости родителей воспитанием ребенка занималась бабушка. Борис рано научился читать и уже к четырем годам бегло осваивал тексты.

Учеба в школе Бурде давалась довольно легко, мальчик обладал большой тягой к знаниям. Так прилежный ученик Борис вышел из стен одесской школы с золотой медалью. После завершения школьного обучения Бурда решил продолжить образование в местном политехническом институте, выбрав специальность «Автоматизация тепло- и электроэнергетических процессов». В студенческие годы Борис активно участвовал в играх КВН. Вместе с командой талантливых молодых артистов он смог пробиться на телевидение.

Новые горизонты в шоу «Что? Где? Когда?»


Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Своя игра»)

Окончил институт Бурда с красным дипломом и продолжил работу по специальности. Порядка 20 лет будущая звезда трудился в электроэнергетической отрасли, пока всё не изменил случай.

В начале 1990-х годов руководство городского комитета комсомола буквально настояло на том, чтобы Борис Бурда организовал интеллектуальный клуб в Одессе и занялся «Что? Где? Когда?». Такое предложение поступило не случайно, дело в том, что Бурда еще в конце 80-х увлекался «Брейн-рингом» и неоднократно становился чемпионом и вице-чемпионом игры в СССР и в СНГ.

Борис Бурда стал известен всей стране как знаток игры «Что? Где? Когда?». Его невероятная эрудиция быстро сделала его любимцем публики и достойным соперником в игре. Благодаря своему интеллекту Борис получил престижные награды от этого элитного клуба. В его коллекции появились три «Хрустальные совы», одна «Бриллиантовая», а также семь званий самого полезного игрока по версии телезрителей.

С 1995 года Борис начал выступать в другой интеллектуальной игре — «Своя игра», где демонстрировал свой ум и находчивость. Он также стал одним из первых участников, которым удалось выиграть главный приз — автомобиль — в «Автомобильном кубке».

Работа на ТВ


Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Вкусно с Борисом Бурдой»)

После славы в интеллектуальных играх Борис Бурда получил приглашение на украинское телевидение, где начал вести кулинарное шоу «Вкусно с Борисом Бурдой». Кулинария настолько увлекла знатока, что он выпустил 9 книг, посвященных этой теме. Сам Бурда отмечал, что любовь к кулинарии у него появилась в первом браке. Его супруга Белла, известная поэтесса, терпеть не могла готовить, и это бремя легло на плечи Бориса.

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Личная жизнь


Борис Оскарович познакомился в Одессе со своей первой супругой Беллой Верниковой. В этом браке родился сын Владислав. Союз распался, когда Белла уехала в Израиль. Бурда женился во второй раз, но подробности о новой семье тщательно скрывались знатоком. Известно, что от второго брака у него есть сын Георгий, который получил образование в США.

Сейчас в сети есть информация о третьем браке Бориса, однако подробности звезда ТВ не раскрывает. У Бурды также есть пятеро внуков: родные Дмитрий и Тимофей и трое приёмных.

Не остался верен ни России, ни Украине


Борис Оскарович всегда очень гордился своими одесскими корнями. Он даже снял документальный фильм «Кто бы мог подумать?», посвящённый Одессе. В 2014 году, когда ситуация между Россией и Украиной начала накаляться, знаток старался придерживаться нейтральной позиции и на вопросы журналистов отвечал следующее:

«Ничем хорошим это кончиться не может. Все это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо».

Как известно, хорошо не получилось. Сразу после начала СВО Бурда вылетел из России под предлогом отдыха и больше не вернулся ни в Москву, ни в Одессу. По некоторым данным, Борис Оскарович живет в Испании. Сегодня он полностью избегает комментариев на политическую тему и старается держать нейтралитет.

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ВСУ на фоне переговоров РФ и США массово атаковали российские энергообъекты
МО РФ: ВСУ нанесли новые удары по энергообъектам на фоне переговоров в Эр-Рияде
25 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/aapsky

Украинская сторона на фоне российско-американских переговоров по вопросам урегулирования конфликта атаковала энергетические объекты РФ. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны.
«На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным МО РФ, украинская сторона атаковала беспилотниками инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате действий противника отключилась высоковольтная линия «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2».

Кроме того, FPV-дрон ВСУ ударил по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в ЛНР.
Вечером 24 марта вражеский дрон сбили в районе мыса Тарханкут в Крыму. БПЛА собирался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В оборонном ведомстве обратили внимание на недоговороспособность украинской стороны, которая продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты.

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Жителя Перми приговорили к 13 годам колонии за денежный перевод ВСУ
ФСБ: житель Перми, отправивший средства ВСУ, получил 13 лет за госизмену
25 марта 2025, 16:40

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Перми приговорили к 13 годам лишения свободы за денежный перевод ВСУ. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ РФ сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что решением суда мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса России о госизмене. Гражданин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу, подчеркнули в ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, пермяк выступил против СВО и отправил со своего личного банковского счёта некую сумму на расчётный счёт Нацбанка Украины в качестве материальной помощи боевикам ВСУ.

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Стало известно, почему РФ и США не приняли совместное заявление после переговоров
Чижов: РФ и США не приняли совместное заявление из-за украинской стороны
25 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/sb2010

Совместное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде не приняли из-за Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — отметил Чижов.

Он также добавил, что встреча делегаций РФ и США стала продолжением телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

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25 бойцов ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ из 150 боевиков на границе Белгородской области
На границе Белгородской области 25 бойцов ВС РФ отбили атаку 150 боевиков ССО ВСУ
25 марта 2025, 15:45

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек на госгранице в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это произошло накануне. После недели неудач в районе села Демидовка противник попробовал обойти участок в направлении села Поповка, где несли службу российские пограничники. В результате начались боестолкновения. Изначально оборону держали 10 сотрудников погранслужбы, а затем к ним пришло подкрепление из 15 военнослужащих из 128-й бригады ВС РФ.

Вечером противник начал отступать, а к ночи из-за постоянного артобстрела ВСУ российский опорник завалило, после чего украинские военные подвезли танк и начали производить удары. Российским бойцам удалось выдержать атаку.

Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.

Российские пограничники смогли успешно отбить атаки, а ВСУ спешно ретировались.

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#всу
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ВС РФ освободили Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области
25 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённые пункты Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что Мирное было взято под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад». А Малые Щербаки освобождены благодаря решительным наступательным действиям подразделений группировки «Днепр».

Также российские войска нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ в районе четырёх населённых пунктов Харьковской области и двух сёл в Запорожской области.

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