Держал в тайне второй брак и эмигрировал в Испанию: как живет Борис Бурда и кто заставил его участвовать в «Что? Где? Когда?»

Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Что? Где? Когда?»)
Журналист, телеведущий, эрудит, повар, писатель Борис Оскарович Бурда сегодня, 25 марта, отмечает свое 75-летие. Коренной одессит семь раз становился лучшим из знатоков передачи «Что? Где? Когда?», вел познавательные и кулинарные шоу на ТВ, а сейчас эмигрировал в Испанию. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Будущая звезда «Что? Где? Когда?» родился 25 марта 1950 года. Борис Бурда — уроженец Одессы в третьем поколении, по происхождению еврей. Отец мальчика — военный, а мама работала врачом-педиатром. Из-за большой занятости родителей воспитанием ребенка занималась бабушка. Борис рано научился читать и уже к четырем годам бегло осваивал тексты.
Учеба в школе Бурде давалась довольно легко, мальчик обладал большой тягой к знаниям. Так прилежный ученик Борис вышел из стен одесской школы с золотой медалью. После завершения школьного обучения Бурда решил продолжить образование в местном политехническом институте, выбрав специальность «Автоматизация тепло- и электроэнергетических процессов». В студенческие годы Борис активно участвовал в играх КВН. Вместе с командой талантливых молодых артистов он смог пробиться на телевидение.
Новые горизонты в шоу «Что? Где? Когда?»
Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Своя игра»)
Окончил институт Бурда с красным дипломом и продолжил работу по специальности. Порядка 20 лет будущая звезда трудился в электроэнергетической отрасли, пока всё не изменил случай.
В начале 1990-х годов руководство городского комитета комсомола буквально настояло на том, чтобы Борис Бурда организовал интеллектуальный клуб в Одессе и занялся «Что? Где? Когда?». Такое предложение поступило не случайно, дело в том, что Бурда еще в конце 80-х увлекался «Брейн-рингом» и неоднократно становился чемпионом и вице-чемпионом игры в СССР и в СНГ.
Борис Бурда стал известен всей стране как знаток игры «Что? Где? Когда?». Его невероятная эрудиция быстро сделала его любимцем публики и достойным соперником в игре. Благодаря своему интеллекту Борис получил престижные награды от этого элитного клуба. В его коллекции появились три «Хрустальные совы», одна «Бриллиантовая», а также семь званий самого полезного игрока по версии телезрителей.
С 1995 года Борис начал выступать в другой интеллектуальной игре — «Своя игра», где демонстрировал свой ум и находчивость. Он также стал одним из первых участников, которым удалось выиграть главный приз — автомобиль — в «Автомобильном кубке».
Работа на ТВ
Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Вкусно с Борисом Бурдой»)
После славы в интеллектуальных играх Борис Бурда получил приглашение на украинское телевидение, где начал вести кулинарное шоу «Вкусно с Борисом Бурдой». Кулинария настолько увлекла знатока, что он выпустил 9 книг, посвященных этой теме. Сам Бурда отмечал, что любовь к кулинарии у него появилась в первом браке. Его супруга Белла, известная поэтесса, терпеть не могла готовить, и это бремя легло на плечи Бориса.
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Личная жизнь
Борис Оскарович познакомился в Одессе со своей первой супругой Беллой Верниковой. В этом браке родился сын Владислав. Союз распался, когда Белла уехала в Израиль. Бурда женился во второй раз, но подробности о новой семье тщательно скрывались знатоком. Известно, что от второго брака у него есть сын Георгий, который получил образование в США.
Сейчас в сети есть информация о третьем браке Бориса, однако подробности звезда ТВ не раскрывает. У Бурды также есть пятеро внуков: родные Дмитрий и Тимофей и трое приёмных.
Не остался верен ни России, ни Украине
Борис Оскарович всегда очень гордился своими одесскими корнями. Он даже снял документальный фильм «Кто бы мог подумать?», посвящённый Одессе. В 2014 году, когда ситуация между Россией и Украиной начала накаляться, знаток старался придерживаться нейтральной позиции и на вопросы журналистов отвечал следующее:
«Ничем хорошим это кончиться не может. Все это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо».
Как известно, хорошо не получилось. Сразу после начала СВО Бурда вылетел из России под предлогом отдыха и больше не вернулся ни в Москву, ни в Одессу. По некоторым данным, Борис Оскарович живет в Испании. Сегодня он полностью избегает комментариев на политическую тему и старается держать нейтралитет.
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