Дрон ВСУ убил отца семейства на глазах у жены и дочери во время пасхального перемирия
Дрон ВСУ во время пасхального перемирия атаковал семью с маленьким ребёнком в ДНР
Семью с маленьким ребёнком, пытавшуюся покинуть город Родинское в ДНР во время пасхального перемирия, атаковал украинский беспилотник. Об этом рассказал РИА Новости беженец, попросивший не раскрывать его имя из-за опасений за оставшихся на Украине родственников.
По словам мужчины, инцидент случился 12 апреля. Несколько групп мирных жителей пытались выйти из города, расположенного недалеко от Красноармейска. Семья беженца также решилась на эвакуацию. Он пояснил, что на его глазах БПЛА ВСУ прицельно атаковал других гражданских — мужа, жену и девочку 10-11 лет.
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«Мужчина был ранен, кричал, чтобы жена с дочерью бежали. Их тоже ранило. Они отошли, а его добили. И это было во время перемирия», — поделился собеседник агентства.Он уверен, что оператор дрона видел — рядом находятся дети, их может задеть. Однако это не остановило атаку. В тот день из Родинского выходили 17 человек, 16 из них добрались до безопасного места.
Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 11 по 12 апреля 2026 года действовало пасхальное перемирие. За это время Минобороны зафиксировало более шести тысяч нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ, которые били как по позициям российской армии, так и по гражданской инфраструктуре в приграничных районах РФ.