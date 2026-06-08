Дрон ВСУ убил отца семейства на глазах у жены и дочери во время пасхального перемирия

08 июня 2026, 05:18

Дрон ВСУ во время пасхального перемирия атаковал семью с маленьким ребёнком в ДНР

Фото: iStock/Alex Kochev

Семью с маленьким ребёнком, пытавшуюся покинуть город Родинское в ДНР во время пасхального перемирия, атаковал украинский беспилотник. Об этом рассказал РИА Новости беженец, попросивший не раскрывать его имя из-за опасений за оставшихся на Украине родственников.





По словам мужчины, инцидент случился 12 апреля. Несколько групп мирных жителей пытались выйти из города, расположенного недалеко от Красноармейска. Семья беженца также решилась на эвакуацию. Он пояснил, что на его глазах БПЛА ВСУ прицельно атаковал других гражданских — мужа, жену и девочку 10-11 лет.





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«Мужчина был ранен, кричал, чтобы жена с дочерью бежали. Их тоже ранило. Они отошли, а его добили. И это было во время перемирия», — поделился собеседник агентства.