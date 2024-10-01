Гарнизон ВСУ обречен: Последние новости из Угледара

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Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре обречен, а город перешел под контроль ВС РФ.
Военкор подтвердил ранее появившуюся информацию об освобождении Угледара российскими военными. При этом отдельные части ВСУ еще остаются в городе и пытаются оказывать очаговое сопротивление. Некоторые боевики пытаются Часть украинцев пытаются выйти на север в сторону Богоявленки по лесополосам. По дороге отойти уже возможности у них нет.
Он пояснил, что именно из-за расположения Угледара ранние попытки его штурмов были безуспешными. На этот раз российское командование приняло решение сменить тактику и полностью отрезать противника от снабжения. Немаловажную роль в освобождении Угледара стали и постоянные удары ФАБами. Попав в окружение, оборона ВСУ быстро сломилась. Далее российские штурмовики смогли взять город за несколько дней.
Бои за Угледар продолжались 31 месяц. Предполагается, что зачистка города от ВСУ будет проводиться еще несколько дней.
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«Официальных сообщений об освобождении Угледара пока еще не было, но участь его гарнизона предрешена. Это будет важной победой. Угледар – последний украинский город на южнодонецком направлении, на него завязана вся украинская оборона в этой части ДНР. Вдобавок, он расположен на возвышенности, с его окраин местность просматривается на километры», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что именно из-за расположения Угледара ранние попытки его штурмов были безуспешными. На этот раз российское командование приняло решение сменить тактику и полностью отрезать противника от снабжения. Немаловажную роль в освобождении Угледара стали и постоянные удары ФАБами. Попав в окружение, оборона ВСУ быстро сломилась. Далее российские штурмовики смогли взять город за несколько дней.
Бои за Угледар продолжались 31 месяц. Предполагается, что зачистка города от ВСУ будет проводиться еще несколько дней.
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Элина Позднякова