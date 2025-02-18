«Может освободиться и уйти на СВО»: лишившаяся кистей рук Грачева боится возвращения бывшего мужа

Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий отрубил кисти рук, заявила, что точно не знает, находится ли он все еще в тюрьме. В беседе с NEWS.ru она поделилась, что боится возвращения экс-супруга, который может освободиться и уйти на СВО.