«Может освободиться и уйти на СВО»: лишившаяся кистей рук Грачева боится возвращения бывшего мужа

Яна Шевцова (Фото: ВКонтакте/mama_transformer)
Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий отрубил кисти рук, заявила, что точно не знает, находится ли он все еще в тюрьме. В беседе с NEWS.ru она поделилась, что боится возвращения экс-супруга, который может освободиться и уйти на СВО.
«Бывший муж — до сих пор болезненная тема. Очень переживаю, что он может освободиться и уйти на СВО. Это страшно. В 2024 году мы пытались узнать, находится ли он в тюрьме. Вроде как сидит, но это не стопроцентная информация. В тюрьме не отвечают. <…> Не знаю, что делать, если он освободится и найдет нас с детьми. Мы только дом достроили, у сыновей устроенная жизнь: школа, спорт, друзья. Переезжать — не вариант», — рассказала Грачева.По словам Маргариты, бывший муж до сих пор не выплатил ей назначенную судом компенсацию в 2 млн рублей.
Напомним, отношения в семье Маргариты и Дмитрия перестали быть идеальными задолго до трагедии. В какой-то момент женщина приняла решение развестись с мужем, с чем он был категорически не согласен. Дмитрий устраивал супруге беспричинные скандалы, порвал ее паспорт, следил за ней.
11 декабря 2017-го года супруг решился на страшное: он вывез супругу в лес и отрубил ей кисти рук. Позже следователи установили, что Дмитрий тщательно готовился к преступлению. Он заранее купил топор, жгуты и даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании и связанным.
После расправы над женой Дмитрий привез ее в больницу, а затем сдался полиции. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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