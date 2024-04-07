На Украине назвали сроки российского наступления

В конце весны или в начале лета 2024 года Россия планирует начать масштабное наступление на украинские позиции.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью немецкому телеканалу ARD. Он указал не только примерные сроки, но и основные направления атаки Вооруженных сил РФ.
«Мы ожидаем активизации наступательных действий России в конце весны и начале лета. Особенно в районе Донбасса. Они продвинутся немного ближе к населенному пункту Часов Яр, а также двинутся в сторону города Покровска», - отметил Буданов.Читайте также:
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Артем Кузьмин