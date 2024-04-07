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На Украине назвали сроки российского наступления

Буданов: Россия начнет наступление в конце весны или в начале лета
07 апреля 2024, 15:01

В конце весны или в начале лета 2024 года Россия планирует начать масштабное наступление на украинские позиции.


Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью немецкому телеканалу ARD. Он указал не только примерные сроки, но и основные направления атаки Вооруженных сил РФ.

«Мы ожидаем активизации наступательных действий России в конце весны и начале лета. Особенно в районе Донбасса. Они продвинутся немного ближе к населенному пункту Часов Яр, а также двинутся в сторону города Покровска», - отметил Буданов.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Зеленский пригрозил России конкретным ударом
Зеленский пригрозил России конкретным ударом после совещания с СБУ и ГУР
07 апреля 2024, 15:02

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым и министром внутренних дел Игорем Клименко, в ходе которого были обсуждены удары российской стороны по Харькову и восточным регионам Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам главы государства, они обсудили «конкретный ответ» на эти обстрелы.

«Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый», — говорится в публикации.

Зеленский добавил, что обсудил с главкомом ВСУ Сырским текущую ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий.

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#всу
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#удар
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ВСУ ударили с помощью дрона по машине Каховского территориального избиркома
07 апреля 2024, 14:39

Фото: istockphoto/NatureNow

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль Каховской территориальной избирательной комиссии. Для этого они использовали ударный беспилотник.
Украинцы с помощью дрона подорвали автомобили председателя Каховской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и ещё одного сотрудника, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Каховской ТИК. К счастью, никто из них не пострадал. Что касается машин, то они ремонту не подлежат, так как превратились в металлолом.

В сообщении отмечается, что украинские боевики продолжают пытаться запугивать жителей Херсонской области и мстить за отлично организованную и проведённую избирательную кампанию. Сотрудники ТИК назвали террор и угрозы методами морально убогих людей, лишённых человеческого достоинства. Сотрудники избирательной системы не поддадутся на провокации и не испугаются угроз, также указано в сообщении Каховской ТИК.

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#автомобиль
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Командир ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировал вступление в спецназ «Ахмат»
Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»
07 апреля 2024, 13:43

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Командир ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Аудиозапись опубликована в телеграм-канале «Канал специального назначения».
Военнослужащий с позывным «Ратибор» рассказал, что порядки и команда остаются после присоединения к «Ахмату» прежними.

Он отметил, что все будет также, как было прежде в ЧВК.

Ранее о вступлении в подразделения «Ахмат» бывших бойцов «Вагнера» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, к полку присоединились более трех тысяч бойцов.

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#рамзан кадыров
#вагнер
#чвк
#сво
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В зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow
07 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/ovbelov

В зоне СВО был впервые применен морской российский комплекс ПВО «Панцирь-М». Он успешно поразил англо-французскую крылатую ракету «Storm Shadow». Об этом заявил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда плюс».
По его словам, комплекс продемонстрировал высокую эффективность.

Рязанцев отметил, что Storm Shadow активно используют украинские военные, однако «Панцирь-М» способен противостоять угрозе.

Ранее Рязанцев рассказал о доработке ракеты ОТРК «Искандер». По его словам, улучшения в вооружение внесены с учетом опыта СВО.

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#военные
#снаряд
#комплекс
#вооружение
#сво
#всу
#ракеты
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Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость
Полковник Райснер: ВС России изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению
07 апреля 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Полковник из австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что российские войска изнуряют ВСУ и готовятся к масштабному наступлению.
«Украинские вооруженные силы подвергаются давлению с нескольких направлений. Их основная проблема — отсутствие военной поддержки и, прежде всего, недостаток боеприпасов», — отметил он.
Полковник провел анализ действий России на трех уровнях. На тактическом уровне российские военные предпринимают атаки механизированными соединениями. На оперативном уровне они одновременно развернули войска на различных участках фронта протяженностью 1200 километров, чтобы заставить Украину израсходовать свои резервы. На стратегическом уровне как Россия, так и Украина стремятся пополнить свои резервы.

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#военные
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#всу
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Продвижение в Вербовом и контратака ВСУ на Артёмовском направлении: последние новости СВО
07 апреля 2024, 12:50

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российским войскам удается продвинуться на нескольких участках фронта. На Артемовском направлении ВСУ стягивают резервы для сдерживания атак ВС РФ и наступления. О том, на каком участке фронта идут ожесточенные бои и где закрепились российские военные, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


В районе Работино продолжаются ожесточенные бои. Северо-западнее Вербового ВС РФ продолжают удерживать инициативу и время от времени атаковать, забирая позиции ВСУ, при активном участии средств дальнего поражения, пишет телеграм-канал «WarGonzo».


Донецкое направление


Севернее Новомихайловки зафиксировано небольшое продвижение российских войск. В Первомайском очередные тактические успехи ВС РФ. Удалось продвинуться российским войскам в Семёновке. ВС РФ зашли в населенный пункт с южной стороны. В Бердычах также имеются продвижения российские войска.

Бахмутское направление


На Бахмутском направлении продолжаются бои на подступах к Часов Яру. Российская армия стремится улучшить свои позиции, обрабатывая украинские укрепы авиацией, ВСУ контратакуют, стремясь помешать продвижению ВС РФ.

Артёмовское направление


ВСУ атакуют в районе Канал и стягивают дополнительные силы. 98-я дивизия ВДВ России успешно действует, расширяя плацдарм на улице Зеленая и закрепляясь в строениях на внешней стороне улицы Горбатова.

Херсонское направление


Ситуация на этом направлении остается без значительных изменений. Взаимные артобстрелы и использование дронов продолжаются. Российские силы поразили лодку ВСУ на Днепре и уничтожили командира взвода БПЛА.

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#армия
#сво
#всу
#вс рф
#россия
#контрнаступление
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Украинские военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка
07 апреля 2024, 12:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) в Измаильском районе Одесской области Украины пытались мобилизовать 14-летнего подростка. Его жёстко задержали на улице и затолкали в микроавтобус.
Инцидент произошёл в селе Приозёрное Суворовской общины, передаёт украинское издание «Страна.ua». В публикации указано, что подростку пришлось пережить физическое насилие, психологические и моральные пытки. По его рассказу, на улице люди в военной форме и балаклавах скрутили его, ударили автоматом в спину, приставили ствол к голове, а затем связали руки пластиковой стяжкой.

Затем военные в микроавтобусе вывезли школьника за пределы села, но потом, узнав его возраст, просто выбросили из машины, пригрозив расправой, если он кому-нибудь расскажет о случившемся. Жители села уже отправили обращения в полицию, прокуратуру и уполномоченному по правам ребёнка.

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#мобилизация
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ОТРК «Искандер» доработали с учетом реалий СВО
Глава холдинга «Ростеха» сообщил о доработке ракет для «Искандера»
07 апреля 2024, 11:57

Фото: istock/PavelRodimov

Ракеты ОТРК «Искандер» были модернизированы с учетом опыта СВО. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха Олег Рязанцев, пишет ТАСС.
Он пояснил, что доработка коснулась аэробаллистической ракеты комплекса.

Прежде сообщалось, что в зону проведения спецоперации увеличилась поставка такого вида вооружения в несколько раз.

Ранее стало известно, что российские ракеты «Циркон» стали настоящим фактором сдерживания Запада. О том, почему их применение считают стратегическим сигналом, читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#вооружения
#ракеты
#россия
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Получивший от Зеленского Золотой крест боец ВСУ ликвидирован в Часовом Яре
07 апреля 2024, 11:55

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Врайоне Часова Яра в ДНР ликвидирован Денис Небрат, военнослужащий ВСУ из Киевской области, который был награжден Золотым крестом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот фронта».
Автор канала, военкор Руслан Татаринов, уточнил, что Небрата ликвидировали на опорнике «Техникум» возле Часова Яра.

По данным украинских СМИ, Небрат погиб 22 марта. Он был призван на военную службу в 135-й отдельный батальон теробороны в первый день начала боевых действий. За два года он получил контузию и потерял две конечности на пальцах.

Золотой крест Зеленский вручил Небрату в октябре 2023 года. Эта награда присуждается рядовым и сержантам за успешное выполнение боевых задач и высокие показатели в боевой подготовке.

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