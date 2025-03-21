Не приехал на похороны родителей, развелся с женой и ненавидит русских: Андрею Беднякову 38 лет, как живет ведущий «Орла и решки»

Один из самых известных ведущих популярного ТВ-проекта «Орел и решка», выходец из Мариуполя Андрей Бедняков, который после начала СВО заявил, что «теперь ненавидит всех русских», объявил о разводе с женой и коллегой по телепутешествиям Анастасией Короткой. 21 марта ему исполняется 38 лет. Как сейчас живет телеведущий, расскажет «Радио 1».