«Он любил Россию и всё делал для своей страны»: личная жизнь Сергея Пускепалиса и его безвременный уход из-за страшного ДТП

Сергей Пускепалис (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Сергей Пускепалис, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, мог бы отметить свой 59-й день рождения 15 апреля 2025 года. Однако в сентябре 2022 года его жизнь и карьера были прерваны в результате трагической аварии.
Его талант и харизма позволили ему стать любимцем публики, и память о нем навсегда останется в сердцах зрителей. О жизни и творчестве артиста вспоминаем в материале «Радио 1».
Сергей Пускепалис появился на свет в городе Курске 15 апреля 1966 года. Однако в раннем детстве его семья перебралась на Чукотку, в небольшой город Билибино, где прошли первые десять лет жизни будущего актёра.
Родители были представителями разных национальностей: отец — литовец, мать — болгарка. Их семья всегда была в пути. Отец работал геологом, и у них не было постоянного дома в привычном понимании. Они часто переезжали с места на место. Мальчик не успевал привыкнуть к одной школе, как снова приходилось менять место жительства.
При этом в школе Пускепалис учился хорошо, любил читать и увлекался театром. Первый драматический театральный кружок Сергея был при детской комнате милиции.
После семья перебралась в Железноводск, а потом в Саратов. Там начался взрослый этап жизни Пускепалиса. В 1985 году он завершил обучение в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова, где его наставником был выдающийся актёр и режиссёр Юрий Киселёв. Завершив учёбу, он, как и многие молодые люди в Советском Союзе, отправился служить в армию. Три года он провёл на службе в Северном флоте.
Сергей Пускепалис (Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ)
Свою карьеру Пускепалис начал в Саратовском театре юного зрителя, где проработал больше десяти лет. В этом театре он работал под руководством своего наставника, Юрия Киселева, который оказал значительное влияние на его развитие как артиста. Пускепалис чувствовал себя комфортно в этой творческой среде и мог полностью раскрыть свой потенциал на сцене.
Однако жизнь внесла свои коррективы, когда не стало его учителя. Эта трагедия стала поворотным моментом в карьере актера. В поисках новых горизонтов и возможностей для самовыражения он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, где его новым наставником стал Петр Фоменко. Под его руководством Пускепалис продолжил развивать свои актерские навыки и углублять понимание театрального искусства.
После получения диплома в 2001 году Сергей Пускепалис некоторое время работал только режиссером. Он был режиссёром-постановщиком в театрах Самары и Петропавловска-Камчатского. Затем он работал в Магнитогорске, а после этого ставил спектакли в Москве, сотрудничая с Московским художественным академическим театром имени А. П. Чехова. Впоследствии он занял должность главного режиссёра в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле.
В кино Сергей Пускепалис дебютировал в 2003 году, исполнив небольшую роль в драме Алексея Учителя «Прогулка». После этого прошло четыре года, прежде чем актёр вновь появился на экранах. В 2007 году он сыграл главную роль — врача-анестезиолога — в драме «Простые вещи». Всего в фильмографии артиста насчитывается более 75 работ, среди которых можно выделить «Частица Вселенной», «Ледокол», «Метро», «Попытка Веры», «Шифр», «Битва за Севастополь».
Сергей Пускепалис (Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ)
Сергей Пускепалис был женат дважды. Ещё будучи студентом Саратовского театрального училища, он женился на актрисе Эльвире Данилиной. Однако их брак оказался недолгим: супруги поняли, что их жизненные пути разошлись, и мирно расстались без скандалов.
Во второй раз актер женился, когда ему исполнилось 25 лет. Свою супругу, гидрогеолога Елену Петрову, актер знал давно. Еще будучи подростками, будущие супруги занимались в драмкружке Железноводска. Спустя годы по воле судьбы молодые люди встретились и больше уже не расставались.
В 1993 году у пары родился сын Глеб, который последовал по стопам отца и выбрал карьеру актера.
Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ
Сергей Пускепалис был не только творческой личностью, но и настоящим патриотом. События февраля 2022 года были для актера сигналом к действию. Он и раньше оказывал поддержку жителям Донбасса, а после начала СВО начал оказывать гуманитарную помощь бойцам.
В сентябре 2022 года Сергей Пускепалис отправился в путь из Ярославля на бронированном микроавтобусе Ford, который он приобрёл для поддержки защитников Донбасса. За рулём находился Александр Синицын, опытный водитель с более чем двадцатилетним стажем.
Ford занесло на встречную полосу. В результате автомобиль слегка задел один грузовик, движущийся навстречу, а затем «отскочил» от него и столкнулся с другим большегрузом. Удар был настолько сильным, что бронированный микроавтобус был полностью смят, а кабина грузовика вдавлена внутрь. У находившихся в микроавтобусе не было шансов выжить.
Сергея Пускепалиса предали земле в Железноводске, где покоятся его отец и мать.
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Ранние годы
Сергей Пускепалис появился на свет в городе Курске 15 апреля 1966 года. Однако в раннем детстве его семья перебралась на Чукотку, в небольшой город Билибино, где прошли первые десять лет жизни будущего актёра.
Родители были представителями разных национальностей: отец — литовец, мать — болгарка. Их семья всегда была в пути. Отец работал геологом, и у них не было постоянного дома в привычном понимании. Они часто переезжали с места на место. Мальчик не успевал привыкнуть к одной школе, как снова приходилось менять место жительства.
При этом в школе Пускепалис учился хорошо, любил читать и увлекался театром. Первый драматический театральный кружок Сергея был при детской комнате милиции.
После семья перебралась в Железноводск, а потом в Саратов. Там начался взрослый этап жизни Пускепалиса. В 1985 году он завершил обучение в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова, где его наставником был выдающийся актёр и режиссёр Юрий Киселёв. Завершив учёбу, он, как и многие молодые люди в Советском Союзе, отправился служить в армию. Три года он провёл на службе в Северном флоте.
Творческий путь
Сергей Пускепалис (Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ)
Свою карьеру Пускепалис начал в Саратовском театре юного зрителя, где проработал больше десяти лет. В этом театре он работал под руководством своего наставника, Юрия Киселева, который оказал значительное влияние на его развитие как артиста. Пускепалис чувствовал себя комфортно в этой творческой среде и мог полностью раскрыть свой потенциал на сцене.
Однако жизнь внесла свои коррективы, когда не стало его учителя. Эта трагедия стала поворотным моментом в карьере актера. В поисках новых горизонтов и возможностей для самовыражения он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, где его новым наставником стал Петр Фоменко. Под его руководством Пускепалис продолжил развивать свои актерские навыки и углублять понимание театрального искусства.
После получения диплома в 2001 году Сергей Пускепалис некоторое время работал только режиссером. Он был режиссёром-постановщиком в театрах Самары и Петропавловска-Камчатского. Затем он работал в Магнитогорске, а после этого ставил спектакли в Москве, сотрудничая с Московским художественным академическим театром имени А. П. Чехова. Впоследствии он занял должность главного режиссёра в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле.
В кино Сергей Пускепалис дебютировал в 2003 году, исполнив небольшую роль в драме Алексея Учителя «Прогулка». После этого прошло четыре года, прежде чем актёр вновь появился на экранах. В 2007 году он сыграл главную роль — врача-анестезиолога — в драме «Простые вещи». Всего в фильмографии артиста насчитывается более 75 работ, среди которых можно выделить «Частица Вселенной», «Ледокол», «Метро», «Попытка Веры», «Шифр», «Битва за Севастополь».
Личная жизнь
Сергей Пускепалис (Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ)
Сергей Пускепалис был женат дважды. Ещё будучи студентом Саратовского театрального училища, он женился на актрисе Эльвире Данилиной. Однако их брак оказался недолгим: супруги поняли, что их жизненные пути разошлись, и мирно расстались без скандалов.
Во второй раз актер женился, когда ему исполнилось 25 лет. Свою супругу, гидрогеолога Елену Петрову, актер знал давно. Еще будучи подростками, будущие супруги занимались в драмкружке Железноводска. Спустя годы по воле судьбы молодые люди встретились и больше уже не расставались.
В 1993 году у пары родился сын Глеб, который последовал по стопам отца и выбрал карьеру актера.
Трагичный финал
Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ
Сергей Пускепалис был не только творческой личностью, но и настоящим патриотом. События февраля 2022 года были для актера сигналом к действию. Он и раньше оказывал поддержку жителям Донбасса, а после начала СВО начал оказывать гуманитарную помощь бойцам.
В сентябре 2022 года Сергей Пускепалис отправился в путь из Ярославля на бронированном микроавтобусе Ford, который он приобрёл для поддержки защитников Донбасса. За рулём находился Александр Синицын, опытный водитель с более чем двадцатилетним стажем.
Ford занесло на встречную полосу. В результате автомобиль слегка задел один грузовик, движущийся навстречу, а затем «отскочил» от него и столкнулся с другим большегрузом. Удар был настолько сильным, что бронированный микроавтобус был полностью смят, а кабина грузовика вдавлена внутрь. У находившихся в микроавтобусе не было шансов выжить.
Сергея Пускепалиса предали земле в Железноводске, где покоятся его отец и мать.
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