Оправдала убийство Дарьи Дугиной и призвала выгонять россиян из Крыма: как Людмила Улицкая* привлекла внимание властей

Людмила Улицкая* (фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)
Писательница и сценаристка Людмила Улицкая*, эмигрировавшая в Германию после начала спецоперации, вновь оказалась в центре скандала. Ее заявления вызвали серьезное возмущение, и теперь ей, вероятно, придется ответить за свои слова. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировала общественность, расскажет сайт «Радио 1».
Пранк Вована и Лексуса
Людмила Улицкая* стала очередной знаменитостью, попавшейся на телефонный розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. Ей позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, и в ходе беседы писательница допустила резкие заявления.
В частности, она оскорбила добровольцев СВО, утверждая, что на фронт якобы отправляются лишь безработные россияне.
«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на какой бы то ни было конфликт, а тем более с Украиной», — высказалась женщина.
Скандальные заявления об убийстве Дарьи Дугиной
Автор книг «Лестница Якова» и «Казус Кукоцкого» публично оправдала убийство Дарьи Дугиной и попытку ликвидации Захара Прилепина, заявив, что Украина «имеет на это право».
Кроме того, писательница сообщила, что Захара Прилепина и вовсе не считает человеком.
«Он давно уже отрекся от этого звания человека», — сказала она.
Кроме того, Улицкая* призналась, что перечисляет гонорары с продаж своих книг в России на Украину, хотя отметила высокий уровень коррупции в стране.
Людмила Улицкая* (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)
Высказывания о Крыме: новое оскорбление россиян
Писательница назвала себя «в некотором роде крымчанкой», однако жителей Крыма, переехавших туда после 2014 года, охарактеризовала как «асоциальных людей». Она также предположила, что в случае возвращения полуострова под контроль Украины необходимо «избавиться» от русских, которые там живут.
«Значит, ну что же? Придется, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути — по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то, но что с этим поделаешь?» — сказала Людмила*.
Скандальные заявления Улицкой* о России звучат не впервые. Еще в 2018 году в эфире украинского телеканала она назвала жителей России «агрессивными, отсталыми и бескультурными».
Тогда же писательница утверждала, что Россия живет «в Средневековье» и ей потребуется минимум 150 лет, чтобы догнать Европу.
«Я уже не раз это говорила, нам очень повезло, потому что Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать — достаточно выйти из подъезда и вот мы уже в Африке», — высказалась писательница.Улицкая* упоминает Альберта Швейцера, немецкого философа и органиста, лауреата Нобелевской премии мира 1952 года. В 1920-х годах он принял решение оставить всё и переехать в Африку, чтобы восстанавливать разрушенные больницы.
Реакция властей: последствия для Улицкой*
Высказывания Улицкой* вызвали возмущение в Госдуме. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская потребовала разъяснить, на каком основании сценаристка носит звание почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. По ее мнению, Улицкую* можно лишить этого статуса без судебных разбирательств.
Депутат Виталий Милонов предложил радикальные меры — запретить писательнице въезд в Россию и прекратить издание ее произведений в стране. Политик также считает, что имущество Улицкой* следует направить на поддержку участников СВО, а самой сценаристке предложил изучать украинскую литературу.
«Удивительно, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин "паразит". Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?» — отметил Милонов в комментарии RT.
Виталий Милонов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)
Принятый Госдумой «закон о негодяях» предусматривает наказание для лиц, ведущих антироссийскую деятельность. Он включает лишение почетных званий, конфискацию имущества, денежных средств и других активов. После своих заявлений Улицкая может попасть под действие этого закона.
Обращение в ФСБ и Следственный комитет
Межрегиональное общественное движение «Зов народа» направило запрос в правоохранительные органы с требованием проверить Улицкую* на предмет оправдания терроризма и финансирования ВСУ.
Активисты также предложили внести писательницу в список экстремистов и террористов. Если это произойдет, возможность вернуться в Россию для нее будет окончательно закрыта.
В итоге писательницу включили в реестр иностранных агентов.
«1 марта 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Е. Улицкая, И.А. Хржановский», — говорится в сообщении.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Дайана Хусинова