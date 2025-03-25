Остановка наступления в Курской бласти и удары по позициям ВСУ под Херсоном: последние новости СВО

Фото: istockphoto/MikeMareen
Российские вооружённые силы продолжают демонстрировать успехи на ключевых направлениях специальной военной операции. В Курской области ВС РФ стремительно продвигаются в Пантелеймоновку, вытесняя украинские войска. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская областьНа Сумском направлении ситуация остаётся напряжённой. В районе Поповки российский гарнизон продолжает удерживать свои позиции, несмотря на крайне сложные условия. В ночь с 24 на 25 марта противник предпринял несколько попыток сломить сопротивление, но безуспешно. В Демидовке также продолжаются ожесточённые бои. Украинская пехота регулярно пытается взять село под контроль, однако терпит поражение.
WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа
На «Покровской дуге» российские войска не только остановили контрнаступление ВСУ, но и смогли перехватить стратегическую инициативу.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские войска провели серию атак с использованием фугасных авиабомб, уничтожив склады с беспилотниками в населённых пунктах Отрадокаменка и Томарино. Также дрон-камикадзе ликвидировал лодку с десантом противника, которая пыталась высадиться на левом берегу Днепра. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать мирные сёла на левобережье: за сутки было зафиксировано 42 артиллерийских удара.
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Запорожкое направлениеНа Запорожском направлении российские войска продолжают наступление в районе Лобкового и Малых Щербаков, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны ВСУ, которые перебросили сюда дополнительные резервы.
Купянское направлениеНа Купянском направлении российские войска ведут наступление на нескольких участках, добиваясь тактических успехов. Отмечено расширение подконтрольной территории в направлении Каменки, где со стороны Тополей российские силы продвинулись на одну лесополосу, усиливая давление на противника.
«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»
Покровское направлениеНа Покровском фронте обстановка напоминает затяжную битву. Обе стороны вводят свежие резервы, но линия соприкосновения остаётся практически неизменной. На левом фланге украинские вооружённые силы предприняли неудачные попытки контратаковать к югу от Удачного. В районе Котлино российские войска сосредоточили усилия на укреплении своих тактических позиций.
Читайте также:
Бойцы ВС РФ спасли солдата ВСУ, пролежавшего под завалами восемь дней под Курском
Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам
Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА
Анастасия Хохлова