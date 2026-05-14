Путешественник Саша Конь погиб в Брянской области после удара БПЛА ВСУ
В Брянской области в результате удара БПЛА ВСУ погиб путешественник Саша Конь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия случилась накануне в селе Старая Погощь. Житель Ставрополья, 37-летний Александр направлялся в Южную Америку со своей 300-килограммовой повозкой.
Сообщается, что путешественник моментально погиб на месте происшествия. Местные жители рассказали, что в последний раз видели его в Брянской области 5 мая.
Напомним, что в начале апреля Саша Конь отправился в пеший поход из Рязанской области в Бразилию. Он изготовил знаменитую повозку в одном из автосервисов, привязал её к себе тросом и двинулся в путь, выбрав псевдоним «Конь».
