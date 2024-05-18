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Российские солдаты захватили бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

18 мая 2024, 01:45
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские солдаты на харьковском направлении взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящегося в прострации, передает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Российские войска на харьковском направлении захватили распростертых солдат Украинской армии (ВСУ). Об этом сообщил телеграм-канал "Архангел спецназа".

Опубликованное видео ясно показывает, что солдат не смог ответить на вопрос. В то же время его глаза блуждают из стороны в сторону.



"Видеть тысячу ярдов" - это то, что говорят о воине с таким отстраненным взглядом, как будто он смотрит куда-то за пределы пространства-времени. Такие реакции связаны с переживанием длительного стресса и шокирующих событий, травмирующих психику. Такая глупость - защитная реакция души на невыносимые условия враждебности по отношению к ней", - сказал он.

Ранее стало известно, что военнослужащие украинской армии во время рейда на село Стрелечье в Харьковской области активно отступали и сдавались российским войскам в больших количествах.
На Украине раскрыли последствия провала ВСУ под Харьковом
18 мая 2024, 02:12

Фото: iStock/Sinenkiy

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране, сообщило украинское издание «Страны».
Журналисты подчеркнули, что на фоне завышенных ожиданий победы со стороны властей у жителей Украины накапливаются сомнения. Ситуация усугубилась из-за российского наступления в Харьковской области. Граждане задумались, почему укрепления не были готовы, на что были потрачены выделенные средства на строительство и почему украинская армия не готовилась к российской операции.
Авторы публикации предположили, что неудача украинской армии под Харьковом подтолкнет Украину к переговорам.

«Власти сейчас стоят перед трудным выбором – продолжать ли и дальше стратегию "войны на истощение" (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны», – отмечается в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Если Киев не получит два ЗРК Patriot, он предрек такое развитие событий. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

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Российские солдаты захватили бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

На Украине обратились к Сырскому из-за Харькова
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#киев
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#владимир зеленский
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На Украине обратились к Сырскому из-за Харькова
Соскин задал неудобный вопрос главкому ВСУ Сырскому из-за Харькова
18 мая 2024, 00:11

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обратился к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с просьбой прокомментировать сложную ситуацию в Харькове.
В пятницу, 17 мая, Сырский заявил, что украинская армия столкнется с тяжелыми боями из-за неожиданного наступления российской армии.

«Сырский, зачем согласился? Если такой умный задним числом, все понимает, зачем он согласился заменить Залужного?» – задал он вопрос главкому.

По словам Соскина, генерал понимал, что не сможет выполнить поставленную задачу. Бывший советник Кучмы объяснил это тем, что в ВСУ недостаточно людей и мобилизация в том виде, в каком ее хотели видеть украинские власти, не состоится.

Ранее Олег Соскин заявил, что украинцы могут начать гражданский конфликта из-за ужесточения мобилизации в стране.

По его словам, на Украине уже идет открытая гражданская война, которую можно наблюдать при столкновениях с сотрудниками региональных кадровых центров.

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#мобилизация
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Российские военные нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне
Подполье: ВС РФ ударили по месту дислокации СБУ в Херсоне
17 мая 2024, 23:19

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска на основе данных подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне, сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град в ходе беседы с РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен по днепровскому районному отделу внутренних дел (РОВД). Подольем было установлено, что в здании находятся полицейские, оперативники и сотрудники СБУ.

«У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно», – сообщил Град.

Ранее в Херсоне, контролируемом Киевом, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также в результате ударов пострадала портовая инфраструктура города. Кроме того, были повреждены здание администрации и хозяйственные постройки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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#сво
#владимир путин
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Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода
Гладков: два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгорода
17 мая 2024, 22:37

Фото: iStock/Roman Novitskii

В результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале. Он уточнил, что у одного из пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также он получил осколочное ранение левой голени. Второй житель — осколочное ранение лобной области.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, подчеркнул он.

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#белгородская область
#обстрел
#всу
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К Герою России Ивану Жарскому приставили «охрану» из-за возросшей популярности
17 мая 2024, 20:56

Фото: Минобороны РФ

Герою России Ивану Жарскому с Поклонной горы предоставили «охрану», сообщает Mash.
Всего за сутки он стал настолько популярным в сети, что поток фанатов не прекращается. Каждый посетитель выставки подбитой техники стремится пожать ему руку, обнять, сфотографироваться и поблагодарить за его подвиги в зоне СВО.

Ранее Life.ru рассказал о Жарском, самом скромном бойце СВО, который уничтожил десяток украинских БМП и танков. На его счету подбитые немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства США и множество других трофеев. Однако, улыбаясь, он приписывает получение наград своей работе в штабе. В шутку говорит, что «никого не подбивал», а просто «печатал бумажки на компьютере», после чего его «перевели в столовую».

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МИД назвал «разбоем» решение Эстонии по российским активам
17 мая 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Racide

Решение эстонского парламента о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины является «неприкрытым разбоем», нарушающим международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, незаконные действия Таллина по изъятию российской собственности представляют собой «очередной враждебный демарш» и «неприкрытый разбой». Захарова отметила, что, если эта законодательная инициатива вступит в силу, возникнет исторический прецедент, разрушивший одну из вековых основ западного общества — принцип незыблемости частной собственности.

«Враждебные действия прибалтийских государств против нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Западные кукловоды часто используют Прибалтику как "полигон" для проверки различных антироссийских идей», — цитирует Захарову официальный сайт МИДа.
Кроме того, она пообещала, что Россия даст зеркальный ответ на любые незаконные инициативы.

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Российские бойцы захватили роботизированную платформу THeMIS в зоне СВО
17 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Российские военные захватили роботизированную платформу THeMIS Cargo, переданную Киеву, в зоне проведения специальной военной операции. О захвате трофея сообщил Telegram-канал «Два майора».
Канал опубликовал фотографии повреждённого осколками трофея. Судя по снимкам, в руки российских бойцов попала грузовая версия гусеничной машины, разработанной эстонской компанией Milrem Robotics.



Грузовой робот THeMIS Cargo предназначен для перевозки снаряжения, которое обычно носят военные. Модульная платформа позволяет перевозить до 750 килограммов груза. Машина оснащена дизель-электрической силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 20 километров в час и работать до 15 часов в гибридном режиме.

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В НАТО предрекли угрозу от России после окончания украинского конфликта
Главком НАТО в Европе Каволи: Россия будет представлять угрозу после СВО
17 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия останется угрозой для НАТО даже после окончания конфликта на Украине, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
«Я считаю, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой"», — подчеркнул Каволи.
Он отметил, что Россия продолжит быть опасной для Североатлантического альянса независимо от исхода конфликта в Украине. Главком выразил мнение, что в будущем Россия останется значительной силой, «под руководством тех же самых людей.»

Каволи предупредил, что в ближайшие годы Россия сосредоточится на увеличении численности своих войск и уже объявила о таких планах. Он также добавил, что Россия нарастила своё военное производство.

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Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь Харьковской области
Ганчев: армии РФ удалось продвинуться в сторону Боровой в Харьковской области
17 мая 2024, 19:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Вооружённые силы России продвинулись на Сватовско-Купянском направлении фронта в сторону посёлка Боровой и продолжают укреплять свои позиции. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
«Есть также определённые результаты на других участках Харьковского фронта», — отметил он.
По словам руководителя областной администрации, за несколько дней активных наступательных действий под контроль российской армии перешли 13 населённых пунктов. На данный момент российские военные контролируют более 200 квадратных километров территории Харьковской области.

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#вс рф
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