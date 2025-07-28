28 июля 2025, 03:20

Маргарита Симоньян заявила о расчетах Запада на внутренний раскол в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире «России 1», что Запад рассматривает усталость россиян от СВО как «лакомый сценарий» для провоцирования распада России по историческому сценарию.





В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян назвала надежды Запада на внутренние противоречия в России «самой вкусной мечтой»:





«Их расчет, что наши люди устанут [...] чтобы мы, как гоголевская унтер-офицерская вдова, дважды сами себя высекли». Она напомнила о потере Польши, Финляндии и распаде СССР, подчеркнув, что подобные сценарии не реализуются.



«Это отработанная индустрия — выводить протестующих за деньги. Здесь всё зависит от нас», — заключила она.