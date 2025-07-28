Симоньян: Запад мечтает об усталости россиян от СВО для распада страны
Маргарита Симоньян заявила о расчетах Запада на внутренний раскол в России
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире «России 1», что Запад рассматривает усталость россиян от СВО как «лакомый сценарий» для провоцирования распада России по историческому сценарию.
В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян назвала надежды Запада на внутренние противоречия в России «самой вкусной мечтой»:
«Их расчет, что наши люди устанут [...] чтобы мы, как гоголевская унтер-офицерская вдова, дважды сами себя высекли». Она напомнила о потере Польши, Финляндии и распаде СССР, подчеркнув, что подобные сценарии не реализуются.Главред RT раскритиковала западные технологии манипуляции протестами, приведя в пример американскую компанию, которая «за $20 млн должна была организовать акции против Трампа».
«Это отработанная индустрия — выводить протестующих за деньги. Здесь всё зависит от нас», — заключила она.
Ранее Симоньян высказывалась о рисках законодательных инициатив, затрудняющих расследование деятельности экстремистских организаций, упомянув запрещенный в РФ ФБК.