Угледар освобожден российскими войсками, в центе города развевается флаг РФ

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Армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор. Об этом сообщают военкоры Telegram-канала «Шепот фронта» 1 октября.
«Угледар пал!!! 01.10.2024. 12.40 времени», — говорится в сообщении.Военнослужащие 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады установили флаг Российской Федерации в центре Угледара.
Официально данную информацию в Минобороны РФ не подтверждали.
По данным российских военных каналов, остатки подразделений ВСУ отошли на север, а в городе еще продолжается зачистка.
Напомним, освобождение Угледара является важным оперативным успехом российских войск. Бои за город продолжались почти 2,5 года.
Ранее украинский военный паблик, работающий на ГУР Минобороны Украины, сообщал, что армия России существенно продвинулась в Угледаре. По его данным, ВСУ контролируют только одну улицу за пределами городской черты. При этом еще несколько кварталов находятся в серой зоне.
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Элина Позднякова