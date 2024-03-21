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Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу
21 марта 2024, 10:22
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

ВСУ атаковали с помощью дронов Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области.
По словам губернатора региона Владимира Сальдоа, обошлось без пострадавших, но были повреждены окна приемного отделения.

«Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения», — заявил Сальдо в своем Telegram-канале.

Также было зафиксировано возгорание на автогазозаправочной станции в Каховке, предположительно, в результате удара дрона.

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Российские военные ликвидировали в зоне СВО украинского боевика «Гестапо»
21 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы российской армии ликвидировали в зоне спецоперации украинского боевика Максима Субботина с позывным «Гестапо». Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
Субботин родился в Запорожье. Он состоял в неонацистской организации.

Накануне также сообщалось, что пара российских снайперов за одну минуту ликвидировали на Харьковском направлении группу польских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Согласно сообщению, российские снайперы на протяжении трех дней выслеживали группу наёмников из Польши из 12 человек, среди которых также находился майор регулярной польской армии в отставке.Обнаружить группу противника удалось в «Шервудском лесу» под Изюмом в Харьковской области. Все они были ликвидированы.

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Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска
Шмыгаль: Украине хватает своих военных, она не просила Европу прислать войска
21 марта 2024, 11:17

Киев не обращался к европейским странам с просьбой о направлении военных на Украину, поскольку страна располагает достаточным военным контингентом.
Об этом 20 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais.

Он подчеркнул, что Украина имеет собственные вооруженные силы и силы обороны, а также достаточно военнослужащих.

Таким образом Шмыгаль прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что ни одна европейская страна не готова отправлять своих солдат на поле боя, так как это означало бы вступление в войну, что в данный момент невозможно.

По данным газеты Financial Times, 13 марта украинские военные выразили обеспокоенность отсутствием ротации, которая снижает их мотивацию и боевой дух, а также приводит к отмене отпусков из-за нехватки персонала.

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Пять человек пострадали при обстреле Белгорода
Губернатор Гладков: пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
21 марта 2024, 10:58

Фото: Сайт Кремля

Пять человек пострадали в результате утреннего обстрела в Белгороде, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, две женщины и мужчина были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, еще один пострадавший получил осколочное ранение голени, а пятый — осколочные ранения руки и плеча.

Более 30 квартир в шести многоэтажных домах были повреждены в Белгороде, а также десять автомобилей и фасадное остекление в «Белгород-Арене». В результате обстрела временно осталось без электричества около пяти тысяч жителей.

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«Мы всех перебьём»: стало известно, что ждёт французских военных на Украине
Толстой: Армия России уничтожит всех французских солдат на Украине
21 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/sezer ozger

Российские военные ликвидируют всех военных, которых Франция отправит на Украину. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью BFMTV.
«Мы всех перебьем, не волнуйтесь», — заявил Толстой.

Он подчеркнул, что Франция должна оценить все возможные риски перед тем, как отправить свои войска на Украину. По словам политика, отправка французских солдат на помощь Киеву «закончится гробами», напомнив, что 147 из 367 прибывших на Украину французских наёмников ликвидированы.

Толстой также особо отметил, что Украина больше никогда не будет существовать в старых границах.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич высказал предположение, что армия Франции может занять правобережье Днепра и обеспечить там сохранность Украины.

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ВСУ бьют дронами по мирным жителям Запорожской области
Рогов: ВСУ охотятся на жителей Запорожской области с помощью дронов
21 марта 2024, 10:09

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы ВСУ охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией Владимир Рогов.
«Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах», — сказал Рогов.

Он привёл в пример случай ранения фермера, работавшего на тракторе в поле. Тогда его атаковал украинский дрон, после чего мужчина был госпитализирован.

Ранее Рогов сообщал, что население села Работино в Запорожской области воспринимает присутствие украинских военных как оккупацию и призывают их покинуть населенный пункт.

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Марочко: Количество FPV-дронов ВСУ выросло под Сватовым и Кременным
21 марта 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

ВСУ заметно активизировали применение ударных беспилотных летательных аппаратов системы FPV (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.) на Сватовском и Кременнском направлениях. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марчко.
Увеличение использования военнослужащими ВСУ FVP-дронов на отдельных участках достигает трёхкратного размера в сравнении с предыдущим периодом боевых действий, отметил эксперт в разговоре с РИА Новости. Он связывает такой значительный рост применения беспилотников с усиленными поставками со стороны западных партнёров Киева, улучшающимися погодными условиями, а также изменениями в боевой тактике украинских солдат.

Вместе с тем, Марочко указал на ряд проблем, с которыми сталкивается командование Вооружённых сил Украины. Среди них он отметил отсутствие мотивации у украинских солдат, из-за чего порой отмечается массовое оставление ими своих позиций. Присутствует также нехватка личного состава, низкая квалификация и военная подготовка пополнений, а также дефицит вооружений и боеприпасов, заключил эксперт.

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Стало известно, какой участок фронта на Украине займут войска из Франции
Эксперт Клинцевич: французские военные могут занять правобережье Днепра
21 марта 2024, 09:26

Фото: iStock/e-crow

Армия Франции может занять правобережье Днепра и обеспечить там сохранность Украины, предполагает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Его словам передает «Московский комсомолец».
Эксперт считает, что Франция все-таки приняла решение отправить свои войска на Украину из-за наличия у себя ядерного оружия. Он также выразил мнение, что бойцам ВС РФ будет морально проще воевать с иностранцами, чем с украинцами.

«Основным костяком передового отряда на Украине, возможно, станет французский иностранный легион. Войсковое соединение состоит из двух тысяч человек. Это шесть мотострелковых рот, мотопехотные и инженерные роты. Последнее говорит о том, что перед французскими военными стоит задача оборудовать оборонительные позиции», — пояснил Клинцевич.

Он добавил, что ещё есть рота обеспечения, которая будет заниматься выгрузкой 20-тысячного французского военного контингента.

Клинцевич опасается, что поддерживать французских военных могут и военно-воздушные силы. А это, по его словам, может перерасти в полномасштабный конфликт.

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Удар по Киеву и продвижение в Бердычах: последние новости СВО
21 марта 2024, 09:12

Фото: istockphoto.com/OLGA Zhukovskaya

Российские бойцы продолжают теснить противника на нескольких направлениях. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, по каким объектам Украины ВС РФ нанесли массированный удар минувшей ночью, и где удалось продвинуться российским войскам, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Ожесточенные бои идут в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В результате продолжающихся военных действий, ВС РФ удалось выбить противника из центральной части села. Продвижение российских войск также зафиксировано севернее от центра. Отмечается преимущество ВС РФ при ведении контрбатарейной борьбы.

Донецкое направление


ВС РФ теснят ВСУ на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи. В районе Тоненького есть продвижения, там ВСУ оставили территорию дач. Российской армии также удалось достичь успеха в районе Орловки и Бердычах.

Бахмутское направление


ВСУ по-прежнему занимают возвышенности на Бахмутском направлении в районе Ивановского, однако ВС РФ теснят противника и активно работают по позициям ВСУ артиллерией.


Харьковское и Сумское направления


Украинские ДРГ продолжают осуществлять попытки вылазок на российскую границу. Регулярными остаются и обстрелы Белгородской области. ВСУ бьют по приграничным территориям России используя реактивную и ствольную артиллерию, нанося удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Взрывы в Киеве


Минувшей ночью в Киеве прогремела серия взрывов. Российские войска не наносили удары по украинской столице больше месяца. Атаку подтвердил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, российским ударом повреждены несколько предприятий.

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ВСУ в очередной раз атаковали Белгород из РСЗО Vampire
Минобороны РФ: 10 снарядов РСЗО Vampire сбили над белгородской областью
21 марта 2024, 08:45

Фото: iStock/Aterrassi

Утром 21 марта российская система ПВО сбил 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что всего над Белгородской областью было сбито десять реактивных снарядов.

По данным Shot, в результате украинской атаки в Белгороде повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена». Также есть информация об одном пострадавшем.

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