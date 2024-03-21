Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области

Фото: Сайт Кремля
ВСУ атаковали с помощью дронов Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области.
По словам губернатора региона Владимира Сальдоа, обошлось без пострадавших, но были повреждены окна приемного отделения.
Также было зафиксировано возгорание на автогазозаправочной станции в Каховке, предположительно, в результате удара дрона.
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«Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения», — заявил Сальдо в своем Telegram-канале.
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Артем Кузьмин