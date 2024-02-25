Украинский депутат предрекла потерю Харькова

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В интервью газете Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова предрекла потерю Харькова Украиной.
Устинова заявила, что после оставления военными Авдеевки, возможность потерять Купянск многократно возросли, а следом и Харьков.
«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков», — сказала Устинова.
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