В Кашире для участников СВО организовали диспансеризацию на особых условиях
В поликлиническом отделении 1 городского округа Кашира для участников СВО организовали диспансеризацию по отдельному графику. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Обследования проводят вне очереди, на одном этаже и в сжатые сроки. За день бойцы посещают врачей, сдают анализы, проходят диагностические процедуры.
Один из участников СВО отметил внимательное отношение медицинского персонала и удобную организацию приёма. Это особенно важно для тех, кому трудно передвигаться и посещать разные кабинеты.
«Руководство больницы готово регулярно проводить такие осмотры и оперативно назначать дополнительные обследования. Социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества» приглашают участников спецоперации пройти обследование, а также при необходимости оказывают содействие в санаторно-курортном лечении и реабилитации, взаимодействуя с профильными ведомствами», – рассказали в администрации.Там назвали заботу о здоровье участников СВО и их семей одним из важных направлений в работе системы здравоохранения округа. Для них предусмотрен внеочередной порядок приёма, а при необходимости оказывается комплексная помощь.