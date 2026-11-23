23 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-службе администрации г. о. Кашира

В поликлиническом отделении 1 городского округа Кашира для участников СВО организовали диспансеризацию по отдельному графику. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Обследования проводят вне очереди, на одном этаже и в сжатые сроки. За день бойцы посещают врачей, сдают анализы, проходят диагностические процедуры.



Один из участников СВО отметил внимательное отношение медицинского персонала и удобную организацию приёма. Это особенно важно для тех, кому трудно передвигаться и посещать разные кабинеты.

«Руководство больницы готово регулярно проводить такие осмотры и оперативно назначать дополнительные обследования. Социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества» приглашают участников спецоперации пройти обследование, а также при необходимости оказывают содействие в санаторно-курортном лечении и реабилитации, взаимодействуя с профильными ведомствами», – рассказали в администрации.