В Раде назвали позором потерю Угледара

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города Угледар российскими войсками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский парламентарий отметил, что это «позор» для ВСУ. По его словам, Киев потерял город, который удавалось удерживать больше двух лет.
Гончаренко* заключил, что Умеров должен незамедлительно подать в отставку.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Гончаренко* заключил, что Умеров должен незамедлительно подать в отставку.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова