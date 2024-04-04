В Запорожье прогремела серия мощных взрывов

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Подробности не приводятся.
Ранее также сообщалось о взрывах в Запорожье. Незадолго до этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.
В четверг ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Подробности не приводятся.
В четверг ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева