18 августа 2025, 11:11

Зеленский открыт для компромисса по текущей линии фронта, но против вывода войск из Донбасса

Фото: Istock/Artem Kniaz

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов рассмотреть приемлемый для украинцев компромисс, основанный на нынешней линии фронта. Об этом сообщает Financial Times.





По данным издания, высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил, что главной целью украинского лидера на возможных переговорах с Дональдом Трампом станет обсуждение «продуктивного мирного процесса».

«Ради этого... (Зеленский — ред.) готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы», — сказано в материале издания.

