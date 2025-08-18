Зеленский открыт к компромиссу по текущей линии фронта
Зеленский открыт для компромисса по текущей линии фронта, но против вывода войск из Донбасса
Глава киевского режима Владимир Зеленский готов рассмотреть приемлемый для украинцев компромисс, основанный на нынешней линии фронта. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил, что главной целью украинского лидера на возможных переговорах с Дональдом Трампом станет обсуждение «продуктивного мирного процесса».
«Ради этого... (Зеленский — ред.) готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы», — сказано в материале издания.При этом Киев не намерен поддаваться давлению с требованием выполнить «нереалистичные условия», включая уход украинских сил с территории Донбасса.
