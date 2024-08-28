ВСУ снова атаковали: глава округа в Брянске серьезно пострадал

Фото: Минобороны РФ
В селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области в результате повторной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, среди них глава округа Александр Подольный, сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что пострадавшие были доставлены в районную больницу.
Атака произошла с использованием дронов-камикадзе, которые нанесли удар по жилому дому, вызвав пожар. Александр Подольный вместе с пожарными прибыл на место происшествия для ликвидации последствий. Однако, спустя некоторое время, населенный пункт подвергся повторной атаке. «Возгорание полностью ликвидировано, угрозы распространения огня не допущено», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.
В Брянской области, граничащей с Украиной, введен режим контртеррористической операции, а также действует средний уровень реагирования. Эти меры были приняты в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины и регулярными обстрелами территории региона.
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Атака произошла с использованием дронов-камикадзе, которые нанесли удар по жилому дому, вызвав пожар. Александр Подольный вместе с пожарными прибыл на место происшествия для ликвидации последствий. Однако, спустя некоторое время, населенный пункт подвергся повторной атаке. «Возгорание полностью ликвидировано, угрозы распространения огня не допущено», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.
В Брянской области, граничащей с Украиной, введен режим контртеррористической операции, а также действует средний уровень реагирования. Эти меры были приняты в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины и регулярными обстрелами территории региона.
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Елена Перлова