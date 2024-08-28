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ВСУ снова атаковали: глава округа в Брянске серьезно пострадал

Глава брянского муниципального округа Подольный ранен в результате атаки ВСУ
28 августа 2024, 04:20
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области в результате повторной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, среди них глава округа Александр Подольный, сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что пострадавшие были доставлены в районную больницу.

Атака произошла с использованием дронов-камикадзе, которые нанесли удар по жилому дому, вызвав пожар. Александр Подольный вместе с пожарными прибыл на место происшествия для ликвидации последствий. Однако, спустя некоторое время, населенный пункт подвергся повторной атаке. «Возгорание полностью ликвидировано, угрозы распространения огня не допущено», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.



В Брянской области, граничащей с Украиной, введен режим контртеррористической операции, а также действует средний уровень реагирования. Эти меры были приняты в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины и регулярными обстрелами территории региона.

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Шмыгаль: каждый должен либо воевать, либо работать на армию
28 августа 2024, 02:30

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль объявил о внедрении принципа «воюй или работай» в связи с критическим дефицитом бюджета. Об этом он сообщил на заседании Кабинета министров.
Шмыгаль пояснил, что такая мера направлена на выведение рынка труда из тени и мобилизацию всех доступных ресурсов страны.

«На Украине не должно быть людей, стоящих в стороне. Каждый должен либо воевать, либо работать на обеспечение армии», — заявил премьер-министр.
По его словам, для обеспечения потребностей армии необходимо создать не менее 10 миллионов рабочих мест, тогда как на данный момент официально трудоустроено менее 8 миллионов человек.

Ранее Шмыгаль также заявил, что в 2025 году Украина столкнется с необходимостью найти дополнительные $15 млрд для покрытия бюджетного дефицита. Киев рассчитывает получить эти средства за счёт замороженных российских активов на сумму $50 млрд, а также за счёт увеличения внутренних займов, налога на прибыль банков и расширения базы военного сбора.

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Зеленский заявил о «серьезном вызове» от России
Зеленский: российские дроны-разведчики — это серьезный вызов
28 августа 2024, 01:19

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» серьёзным вызовом для украинских вооружённых сил. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.
Зеленский подчеркнул, что Россия располагает значительным количеством разведывательных дронов, которые представляют значительную угрозу для Украины.

«У них очень много дронов-разведчиков… И это действительно серьёзный вызов», — отметил украинский лидер.
Он также добавил, что Вооружённым силам Украины не хватает средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), для эффективного противодействия российским беспилотникам.

«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого», — сказал Зеленский, подчёркивая высокую стоимость использования таких систем против относительно недорогих российских дронов.
Министерство обороны России ранее отмечало, что беспилотники «Орлан» активно применяются с самого начала специальной военной операции (СВО) и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
#россия
#сво
#зеленский
#пво
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В Совфеде прокомментировали «победный» план Зеленского
Сенатор Цеков: план Зеленского полон бессилия и отчаянья
28 августа 2024, 01:02

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал план президента Украины Владимира Зеленского по «победе» над Россией результатом бессилия и отчаяния. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Цеков отметил, что Зеленский прекрасно осознает своё проигрышное положение, и именно это толкает его на создание «фантастических измышлений», чтобы успокоить население Украины и своих западных союзников.

«Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает, вот и придумывает от отчаянья и бессилия фантастические измышления, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных кураторов. Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского», — заявил Цеков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является началом «плана победы». Он также озвучил другие части этого плана, включая «стратегическое место Украины в безопасности мира», «пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем» и экономическую составляющую.

Сенатор Цеков выразил мнение, что подобные заявления украинского лидера рассчитаны на пропагандистский эффект и не имеют реальной основы.

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#нападение
#владимир зеленский
#сво
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Арестованный за взятки экс-глава депкульта Москвы просится на СВО
Кибовский просит Бастрыкина отправить его в зону СВО
28 августа 2024, 00:50

Фото: istock/Oksana Kalinina

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по обвинению в коррупции, обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой отправить его на фронт в зону специальной военной операции (СВО).
По данным «Коммерсантъ», Кибовский подал ходатайство с просьбой отправить его в зону боевых действий сразу после своего ареста 17 июля, однако до сих пор не получил ответа.

В своём заявлении экс-чиновник подчеркнул, что его решение воевать мотивировано исторической связью с Родиной — его предки служили России с XVII века. Он также осознаёт, что участие в СВО может стать для него дорогой в один конец.

Кибовский напомнил, что его родственники сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и его дед был награждён медалью «За оборону Москвы». Сам Кибовский ранее участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и получил медаль «За службу в морской пехоте».

Кроме того, экс-глава депкульта указал, что обвинения в его адрес касаются взяток, но не связаны с растратой или хищением бюджетных средств, поэтому, по его словам, ущерба государству не нанесено: «ни одной казённой копейки не пропало».

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#россия
#сво
#взятка
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«Сохранять спокойствие»: власти Саратовской области о «прорыве ВСУ»
Власти Саратовской области опровергли фейки о заходе ВСУ в регион
28 августа 2024, 00:04

Власти Саратовской области выступили с заявлением, призывая граждан не верить распространяющимся в соцсетях фейкам о якобы заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона.
Глава Пугачевского района Алексей Янин сообщил, что информация о проникновении украинской ДРГ в Саратовскую область не соответствует действительности.

«Просим сохранять спокойствие и здравый смысл, и не распространять дальше недостоверную информацию!» — написал Янин в своем Telegram-канале.
Как отмечает ТАСС, подобные заявления с призывом к гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике также были опубликованы руководителями нескольких других районов области, включая Озинский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский и Аткарский районы.

Таким образом, местные власти активно борются с дезинформацией, подчеркивая, что регион находится под надёжной защитой, и никаких угроз со стороны украинских диверсионных групп нет.

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#регион
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#саратов
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Фонд «Защитники Отечества» вручил первым трём ветеранам СВО машины с ручным управлением
Фонд «Защитники Отечества» вручил ветеранам СВО машины с ручным управлением
27 августа 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Трём ветеранам спецоперации с тяжёлой инвалидностью из Подмосковья вручили первые автомобили LADA Granta с ручным управлением.
В церемонии приняли участие статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и председатель ДОСААФ России, Герой России, генерал армии Александр Дворников.

Машины вручили ветеранам, потерявшим обе ноги или передвигающимся только на колясках. Закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда поддержал президент Владимир Путин, а Госдума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.
«Задача фонда «Защитники Отечества» – помочь нашим героям как можно скорее вернуться к полноценной мирной жизни. В апреле мы вышли с инициативой обеспечить участников СВО с тяжёлой инвалидностью специализированными автомобилями с ручным управлением. Для них это средство реабилитации и социализации станет большим подспорьем, позволит учиться, работать, помогать семье, решать бытовые вопросы. Первые машины доставлены нашим героям», – отметила Цивилёва.
По её словам, в дальнейших планах – обеспечить за счёт средств фонда специальными машинами 500 ветеранов СВО, в том числе 200 – до конца года.

Фонд заключил соглашение с ДОСААФ, в рамках которого ветераны проходят обучение и получают водительские удостоверения и сертификаты. Они дают право на вождение автомобилей с ручным управлением.
«Социальная защита военнослужащих, участников СВО и их семей – одна из важных задач, решаемых ДОСААФ России. Работа по социальной защите проводится во всех региональных отделениях ДОСААФ России, и мы будем рады оказать помощь и поддержку всем, кто к нам обратится», – заверил Дворников.
Фонд изучил возможности отечественных производителей, изготавливающих спецтранспорт с ручным управлением. Сейчас сертифицирована лишь одна марка автомобиля – LADA Granta АТ с ручным управлением. Уже заключён договор с официальным дистрибьютором на поставку 200 таких машин.
«АВТОВАЗ» считает особой честью, что наши автомобили передаются героям СВО. LADA Granta – это удобный и безопасный автомобиль, который мы в условиях серийного производства оснастили дополнительными устройствами ручного управления. Уверен, что наши ветераны по достоинству оценят эту машину и она станет им надёжным другом и помощником», – сказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ» Сергей Громак.
Автомобили вручили трём ветеранам СВО – Виктору Шерстнёву из Ногинска, награждённому медалью Суворова; Павлу Задириеву из Одинцова, награжденному медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Вячеславу Скворцову из Подольска, награждённому медалью Жукова.
«Наконец я дождался этого момента! Благодарю фонд «Защитники Отечества» и своего социального координатора! Помощь была максимальной по всем вопросам. Пользоваться машиной буду очень активно – возить ребёнка в школу, ездить на дачу, реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Уже сегодня мы всей семьёй поедем в Новгородскую область», – поделился Шерстнёв.
В дальнейшем для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, планируется закупать автомобили, оборудованные специальным багажником для их перевозки.

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Медведев назвал главную черту России для победы на СВО
Зампред Совбеза РФ Медведев: для победы в СВО у России имеется ее характер
27 августа 2024, 20:29

Фото: сайт Кремля

Россия одержит победу в СВО, поскольку россияне любят свою родину, сказал в рамках встречи с участниками спецоперации зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Для победы у нас есть главное — наш характер и наша любовь к Родине. Именно поэтому мы победим», — сказал председатель «Единой России».
Ранее боевик ВСУ Александр Солонько отмечал, что у российской армии есть огромное преимущество в живой силе на покровском направлении в Донецкой народной республике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года, когда власти на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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В ВСУ отметили одно из преимуществ ВС РФ под Красноармейском
Боевик ВСУ: у РФ преимущество в живой силе
27 августа 2024, 20:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

У ВС РФ имеется огромное преимущество в плане живой силы на покровском направлении в Донбассе, передает «Радио НВ», ссылаясь на боевика ВСУ Александра Солонько.
«Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР. — Прим. ред.), нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе», — поделился собеседник.
Солонько пожаловался на призывающих украинскую армию остановить продвижение ВС РФ, не зная ситуации. Он подчеркнул, что все не так просто.

«Если бы это было так просто, какие-то движения уже были в этом направлении <…>. Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься», — резюмировал он.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что нападение в Курской области преследовало цель отвлечь ВС РФ с Донбасса. К слову, один из нардепов Верховной рады охарактеризовал текущую ситуацию в ДНР матом.

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Зеленский рассказал, как «убивали чеченцев в Киеве»
27 августа 2024, 18:54

Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил журналистам.
По словам предводителя киевского режима, об этих чистках знают даже в Вашингтоне.

«Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это была «не публичная информация», которую он сообщил накануне всем средствам массовой информации. Согласно данным Telegram-канала «Неофициальный Безсонов», у Зеленского на фоне регулярного употребления наркотических веществ началась деменция.

Примечательно, что ранее информация про убийства чеченцев по этническому признаку в Киеве или других украинских городах не освещалась ни украинскими, ни зарубежными СМИ.

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Атака ВСУ в Курской области и успех ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
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