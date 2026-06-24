24 июня 2026, 11:47

Жирков: водопои на ЧМ-2026 были введены только для показа рекламы

Фото: iStock/tonymelony

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказал резкое недовольство по поводу введения трехминутных перерывов на водопой в каждом тайме матчей ЧМ-2026. По его мнению, такие паузы не только отвлекают зрителей и нарушают ритм игры, но и служат лишь рекламным инструментом под предлогом заботы о футболистах. Жирков подчеркнул, что это нововведение никому не приносит пользы и лучше бы его вовсе не было.





Криштиану Роналду — имя, знакомое каждому любителю футбола. Этот португальский нападающий на протяжении более чем двух десятилетий демонстрирует невероятные навыки, работоспособность и преданность игре. Его достижения на поле и за его пределами стали символом успеха и вдохновения для миллионов людей по всему миру.



Недавний матч, в котором сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном со счетом 5:0, вновь подтвердил статус Роналду как одного из величайших футболистов всех времен. В этом поединке Криштиану не только забил голы, но и продемонстрировал свою уникальную игру, которая сочетает в себе скорость, технику и умение находить себя в нужный момент. Он стал настоящим лидером команды, ведя своих партнеров к победе.



Роналду против Месси: Дебаты, которые никогда не утихнут

Сравнение Роналду с Лионелем Месси — это классика футбольных дебатов. Каждый из них имеет свои уникальные качества и достижения. Однако, когда речь идет о больших матчах и решающих моментах, Роналду часто оказывается в центре внимания. Его способность забивать важные голы в ключевых играх делает его незаменимым игроком для своей сборной.



Португалия, выигравшая у Узбекистана 5:0, показала не только силу своей атаки, но и командный дух, который был заложен благодаря таким звездам, как Роналду. В то время как Месси может похвастаться своими индивидуальными наградами и титулами, Роналду продолжает накапливать командные успехи и рекорды, которые вдохновляют новое поколение футболистов.



Достижения Роналду

С момента своего дебюта на международной арене Роналду завоевал множество титулов и наград. Он стал чемпионом Европы с Португалией в 2016 году и обладателем Лиги наций в 2019 году. Его достижения в клубах, таких как Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, также говорят о его выдающемся таланте и трудолюбии.



Каждый матч, в котором участвует Роналду, — это возможность увидеть мастерство игрока, который стремится к совершенству. Его упорство и желание побеждать делают его образцом для подражания для молодых футболистов по всему миру.



Криштиану Роналду — это не просто выдающийся футболист; он — символ страсти к игре и стремления к успеху. Его недавняя игра против Узбекистана еще раз подтвердила его статус одной из величайших футбольных легенд. А разговоры о том, что Месси не может похвастаться такими же достижениями на международной арене, лишь добавляют масла в огонь вечного соперничества между двумя великими игроками.



Пока Роналду продолжает радовать нас своими выступлениями на поле, мы можем лишь надеяться, что он еще не сказал своего последнего слова в мире футбола.