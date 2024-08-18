Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Туризм/ SHOT: Сотни российских туристов не могут вылететь из египетской Хургады

SHOT: Сотни российских туристов не могут вылететь из египетской Хургады

18 августа 2024, 09:26
Фото: istockphoto/canbedone

Фото: istockphoto/canbedone

Российские туристы не могут вылететь в Москву из египетской Хургады. Задержка вылета рейса UJ 601 составляет уже более десяти часов.


Пассажиры рассказали, что самолёт Airbus A320, принадлежащий частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines, должен был вылететь накануне, 17 августа, в 17:00 по местному времени. Однако время отправления борта раз за разом переносили, передаёт телеграм-канал SHOT.

После очередного переноса времени вылета около 200 туристов заселили в местный отель. Среди пассажиров, напрасно ожидающих вылета домой, есть пожилые люди и дети. В пять утра 18 августа туристов снова привезли в аэропорт, но посадка до сих пор не началась. По словам возмущённых пассажиров, перевозчик не предоставил им положенные в таких случаях напитки и питание.

Читайте также:

Российские туристы не могут покинуть Анапу из-за дорогих билетов

Российские туристы отравились неизвестным газом в турецком пятизвёздочном отеле

Российские туристы застряли в аэропорту Египта
#аэропорт
#дети
#пассажиры
#питание
#отель
#напитки
#авиакомпании
#пожилые люди
Названы направления, куда снизились цены на авиабилеты за год
За год упали цены на авиабилеты в Ереван, Баку и Ташкент
15 августа 2024, 14:43

Фото: iStock/PeopleImages

Аналитики сервиса «Купибилет» сообщили, что в августе в сравнении с аналогичным показателем прошлого года снизились цены на авиабилеты в Ереван, Баку и Ташкент.
А вот авиамаршрут в Дубай, подешевев в начале лета, сейчас снова прибавил в цене, отметили эксперты.

«В июне стоимость билетов упала на 37%, однако в июле она резко возросла на 23%, достигнув 34 130 рублей, и продолжила рост в августе, увеличившись на 27% — до 42 776 рублей», — уточнили в беседе с RT аналитики.

А в пресс-службе Международного аэропорта Новокузнецк Б.В. Волынова сообщили, что прямые рейсы Новокузнецк-Иркутск-Новокузнецк продлили, и теперь кузбассовцы смогут посетить даже зимний Байкал.

«Зимний Байкал не менее прекрасен. Благодаря взаимодействию с авиакомпанией и поддержке Правительства Кузбасса удалось согласовать слоты всесезонно. Надеемся сохранить маршрут и на следующий весенне-летний период», — приводит «Сiбдепо» слова управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова.

Ранее сообщалось, что в последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям.

Читайте также:

Россияне стали активно использовать стыковочные маршруты для поездок в Европу

Турэксперт Ансталь объяснила, почему all inclusive никогда не исчезнет из Турции

Россиянам раскрыли альтернативные варианты выезда из Анапы
#маршрут
#рост
#рейсы
#россияне
#авиакомпании
#билеты
#цена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне стали активно использовать стыковочные маршруты для поездок в Европу
13 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/FTiare

В последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям. Этому в немалой степени способствует появление большого количества стыковочных перелётов в Европу через постсоветские государства.
За год спрос на туристические поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр стал выше в среднем на 20-70%, сообщает «Коммерсант». Растёт также и продолжительность поездок, а затраты туристов на отдых в европейских странах сопоставимы с расходами на отпуск в уже привычной Турции.

Россияне адаптировались к усложнившейся процедуре получения шенгенских виз и стыковочным перелетам. Эксперты в туристической отрасли также связывают возросший интерес к европейскому отдыху с появлением новых авиамаршрутов. Если раньше в роли основных логистических хабов выступали Стамбул, Дубай и Белград, то сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии.

Читайте также:

Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян

Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны

Названы самые дешевые страны для туризма
#отпуск
#отдых
#эксперты
#спрос
#россияне
#поездки
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турэксперт Ансталь объяснила, почему all inclusive никогда не исчезнет из Турции
Турэксперт Ансталь: Без all inclusive Турция потеряет много туристов
12 августа 2024, 21:45

Фото: iStock/Freeartist

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь предположила, что Турция не откажется от системы all inclusive («все включено»), поскольку это повлечёт за собой потерю большого числа туристов.
«В последнее время в Турции чаще поднимается вопрос об отмене системы «все включено». И в отношении российских туристов такое решение негативно отразится на туризме. Это приведёт к снижению количества посетителей в отелях, так как для россиян система «все включено» — это излюбленная история. Не каждый турист, отправляясь в Турцию, будет готов доплачивать за каждую опцию», — высказала своё мнение в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее специалисты ассоциации «Турпомощь» заявляли, что альтернативными путями выезда из Анапы могут стать Сочи или Минеральные воды.

Читайте также:

Россиянам раскрыли альтернативные варианты выезда из Анапы

Туристка пожаловалась на отдых в Анапе

Россияне оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты
#отдых
#мнение
#турист
#турция
#отель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли альтернативные варианты выезда из Анапы
«Турпомощь»: Выехать из Анапы можно через Сочи или Минводы
09 августа 2024, 15:04

Фото: iStock/marchmeena29

Специалисты ассоциации «Турпомощь» заявили, что альтернативными путями выезда из Анапы могут стать Сочи или Минеральные воды.
«Август — самый популярный месяц для отдыха. Ситуация осложнилась тем, что ближайшие аэропорты на юге страны закрыты. Путешественники вынуждены рассматривать альтернативные варианты передвижения. Так, можно улететь через Сочи и Минводы. Как вариант — автобус или автомобиль. Есть также морское судно «Комета» между Анапой, Геленджиком и Сочи», — пояснили в беседе с RT специалисты.

А директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов рассказал, сколько будет стоить отдых на Бали с учётом возобновления прямых рейсов туда.

«Многие люди приезжают на длительное проживание, останавливаются, перемещаются по островам. С учетом перелета и проживания выходит около 350-400 тыс. руб.» — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты.

Читайте также:

Туристка пожаловалась на отдых в Анапе

Россияне оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты

Депутат Чаплин заявил о самом популярном виде летнего отдыха у россиян
#отдых
#август
#туристы
#сочи
#аэропорты
#страны
#специалисты
#билеты
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Туристка пожаловалась на отдых в Анапе
07 августа 2024, 20:15

Фото: iStock/SergeyChayko

Туристка рассказала об отдыхе в Анапе, отметив «космические цены» за билеты и огромное количество людей на пляже.
При этом она добавила, что цены на поезд хотя и высокие, но такая ситуация обычное дело для этого направления отдыха в такое время.

«Такие цены всегда были: 70, 80, 90 тыс. рублей. Просто это места за тарифы люкс, так как обычные билеты быстро раскупают. В этом году и правда очень много людей приехали отдыхать. В Анапе, конечно, подорожало, но не как в Турции какой-нибудь. На пляж выйти невозможно, очень много людей. Лечь невозможно, плавать негде. Поэтому и билеты такие дорогие», — поделилась в беседе с NEWS.ru женщина.

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты.

Читайте также:

Россияне оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты

Депутат Чаплин заявил о самом популярном виде летнего отдыха у россиян

В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive
#женщина
#туристы
#цены
#билеты
#россияне
#анапа
#курорты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты
«МК»: стоимость билетов из Анапы достигает 73,5 тысячи рублей с человека
07 августа 2024, 15:26

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что из-за сложившейся ситуации многие отдыхающие не могут вернуться домой. В этом месяце доступны только дорогие стыковочные рейсы. Стоимость поездки составляет свыше 70 тысяч рублей с человека.

Согласно информации источника, в свободной продаже остались лишь билеты для домашних животных по 2,6 тыс. рублей, при условии, что питомцы путешествуют без хозяина.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что отдых в Турции зачастую дешевле, чем на российских курортах в силу нескольких причин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Депутат Чаплин заявил о самом популярном виде летнего отдыха у россиян

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки

Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью
#отдых
#питомцы
#рейсы
#билеты
#поездки
#анапа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Чаплин заявил о самом популярном виде летнего отдыха у россиян
06 августа 2024, 20:07

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что большинство россиян предпочитает проводить летний отдых на даче.
«Исследование показало, что более 60% опрошенных выбирают отдых на даче, предпочитая его заграничным поездкам и отелям. Наиболее привлекательными аспектами дачного отдыха россияне считают возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждение природой и участие в активностях на свежем воздухе, таких как барбекю, рыбалка и пикники», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

По его словам, преимущество дачного отдыха перед заграничным в том, что на своём собственном участке можно позволить себе больший комфорт, разнообразие и свободу.

Ранее сообщалось, что в Турции обсуждают возможность отмены системы услуг для туристов «все включено» из-за возникновения новых проблем.

Читайте также:

В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive

Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью

Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России
#отдых
#исследование
#комфорт
#россияне
#пикники
#дача
#лето
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive
Hrriyet: в турецких отелях опять хотят отменить all inclusive
06 августа 2024, 12:34

Фото: iStock/dim0n

В Турции обсуждают возможность отмены системы услуг для туристов «все включено» из-за возникновения новых проблем. Об этом пишет местная газета Hürriyet.
Ранее представители турецкого турбизнеса уже просили пересмотреть формат услуг по системе «все включено» в отелях.

«Система "все включено" стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться», — цитирует газета слова эксперта в туристической области Зафера Алкая.

По его словам, настаивание на такой системе может привести к новым проблемам. Сейчас уже нет необходимости рассматривать отмену системы «все включено» в качестве запретной темы, считает Алкай.

Автор статьи отмечает, что владельцы отелей уже на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено».

При этом советник мэра Антальи по туризму Осман Айык в интервью РИА Новости ранее сообщал, что турецкие отели вряд ли смогут полностью отказаться от системы all inclusive, однако возможны разные варианты, исходя из предпочтений туристов.

Читайте также:

Стало известно, почему отдых в Турции дешевле, чем на российских курортах

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки

Турэксперт Ансталь озвучила лучшие направления отпуска в бархатный сезон
#отдых
#интервью
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью
05 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/franz12

Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова заявила, что планирование осеннего отдыха имеет как минимум три явных плюса.
По её словам, к ним относятся более выгодные раннее бронирование и план поездки, отсутствие акклиматизации, меньшее число отдыхающих, а также большее число направлений путешествий.

«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — добавила в беседе с RuNews24.ru Сапронова.

До этого сообщалось, что 13 регионов получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха.

«Правительство продолжает поддерживать развитие инфраструктуры для детского отдыха. Все больше регионов подключается к программе по созданию инфраструктуры для детского летнего отдыха. Уже введены в эксплуатацию 150 новых корпусов более чем на 100 тыс. мест», – приводит АГН «Москва» сообщение правительства РФ.

Ранее исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.

Читайте также:

Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России

Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки
#отдых
#план
#поездки
#бронирование
#рекомендации
#путешествия
#развитие
#рф
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф