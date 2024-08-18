SHOT: Сотни российских туристов не могут вылететь из египетской Хургады

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Российские туристы не могут вылететь в Москву из египетской Хургады. Задержка вылета рейса UJ 601 составляет уже более десяти часов.
Пассажиры рассказали, что самолёт Airbus A320, принадлежащий частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines, должен был вылететь накануне, 17 августа, в 17:00 по местному времени. Однако время отправления борта раз за разом переносили, передаёт телеграм-канал SHOT.
После очередного переноса времени вылета около 200 туристов заселили в местный отель. Среди пассажиров, напрасно ожидающих вылета домой, есть пожилые люди и дети. В пять утра 18 августа туристов снова привезли в аэропорт, но посадка до сих пор не началась. По словам возмущённых пассажиров, перевозчик не предоставил им положенные в таких случаях напитки и питание.
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Александр Бойцов