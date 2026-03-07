Названа самая вредная для здоровья кишечника категория продуктов

07 марта 2026, 15:49

Врач Мотылева: Ультрапереработанные продукты вредят здоровью кишечника

Фото: iStock/lenakorzh

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева рассказала, какие продукты вредят здоровью кишечника больше всего. Об этом пишет «Лента.ру».