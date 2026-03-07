Достижения.рф

Названа самая вредная для здоровья кишечника категория продуктов

Врач Мотылева: Ультрапереработанные продукты вредят здоровью кишечника
Фото: iStock/lenakorzh

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева рассказала, какие продукты вредят здоровью кишечника больше всего. Об этом пишет «Лента.ру».



Гастроэнтеролог назвала ультрапереработанные продукты самыми опасными для желудочно-кишечного тракта. Она отметила, что регулярное употребление более 500 граммов колбасных изделий, сосисок и ветчины в неделю увеличивает риск развития колоректального рака – злокачественной опухоли слизистой оболочки толстой или прямой кишки.

По словам специалиста, другие ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки, также могут негативно влиять на кишечник. Рацион, богатый такой пищей, снижает разнообразие кишечной микрофлоры, что приводит к проблемам с пищеварением, ослаблению иммунитета и воспалительным заболеваниям кишечника, подчеркнула врач.

Мотылева добавила, что ультрапереработанные продукты с многочисленными пищевыми добавками, такими как искусственные подсластители и эмульгаторы, могут вызывать диарею. Высокое содержание сахара и соли способствует вздутию живота. Избыток добавленных сахаров или фруктозы нарушает перистальтику кишечника, вызывая боли в животе и повышенное газообразование.

Екатерина Коршунова

