Названа самая вредная для здоровья кишечника категория продуктов
Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева рассказала, какие продукты вредят здоровью кишечника больше всего. Об этом пишет «Лента.ру».
Гастроэнтеролог назвала ультрапереработанные продукты самыми опасными для желудочно-кишечного тракта. Она отметила, что регулярное употребление более 500 граммов колбасных изделий, сосисок и ветчины в неделю увеличивает риск развития колоректального рака – злокачественной опухоли слизистой оболочки толстой или прямой кишки.
По словам специалиста, другие ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки, также могут негативно влиять на кишечник. Рацион, богатый такой пищей, снижает разнообразие кишечной микрофлоры, что приводит к проблемам с пищеварением, ослаблению иммунитета и воспалительным заболеваниям кишечника, подчеркнула врач.
Мотылева добавила, что ультрапереработанные продукты с многочисленными пищевыми добавками, такими как искусственные подсластители и эмульгаторы, могут вызывать диарею. Высокое содержание сахара и соли способствует вздутию живота. Избыток добавленных сахаров или фруктозы нарушает перистальтику кишечника, вызывая боли в животе и повышенное газообразование.
