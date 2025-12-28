Названы пять самых вредных для сердца категорий продуктов
Врач-кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Ирина Тарасова назвала пять категорий продуктов, которые вредят здоровью сердца и сосудов сильнее всего. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Тарасова указала на алкоголь как на один из наиболее опасных для сердечно-сосудистой системы продуктов. По её словам, даже небольшие дозы, употребляемые регулярно, могут привести к повышению артериального давления, аритмии и кардиомиопатии.
Кардиолог подчеркнула, что сосиски, колбасы и бекон, являющиеся переработанными мясными продуктами, также оказывают негативное влияние на здоровье сердца. Тарасова предупредила и о вреде чрезмерного потребления соли, поскольку она задерживает жидкость в организме, способствует повышению давления и создаёт дополнительную нагрузку на сердце. Это может привести к развитию гипертонии и, как следствие, увеличить риск инфаркта и инсульта, отметила медик.
Кроме того, эксперт обратила внимание на сахар и трансжиры, включая маргарин, которые часто встречаются в промышленной выпечке, конфетах, чипсах и фастфуде. Эти продукты, по её мнению, также повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
