Названы пять самых вредных для сердца категорий продуктов

28 декабря 2025, 17:54

Кардиолог Тарасова назвала алкоголь и колбасы вредными для сердца продуктами

Фото: iStock/VLG

Врач-кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Ирина Тарасова назвала пять категорий продуктов, которые вредят здоровью сердца и сосудов сильнее всего. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».