Нейробиолог раскрыла реальный способ стать счастливее
Нейробиолог Ана Асенсио рассказала, как обычная ходьба может влиять на эмоциональное состояние. Об этом пишет HuffPost.
По словам эксперта, движение, особенно осознанное и без принуждения, играет ключевую роль в ощущении счастья наряду с привязанностью, отношениями и полноценным отдыхом. Асенсио пояснила, что во время ходьбы улучшается работа нейронов и укрепляются связи между ними.
Такой тип активности снижает уровень стресса, повышает настроение и способствует ощущению спокойствия. Специалист подчеркнула: регулярная ходьба не менее важна для здоровья, чем полноценный сон.
Ранее сообщалось, что быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия. В исследовании участвовали 391 652 человека.
Читайте также: