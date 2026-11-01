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Россиянам назвали самую нежелательную при высоком уровне холестерина категорию продуктов

Врач Цатурян: колбасы — нежелательный при повышенном уровне холестерина продукт
Фото: iStock/lenakorzh

Эндокринолог сети клиник «Семейная» Софья Цатурян назвала категорию продуктов, которая считается особенно вредной для людей с повышенным уровнем холестерина. Об этом пишет «Лента.ру».



По ее словам, при высоком уровне холестерина и артериальном давлении особенно важно избегать колбасных изделий, таких как сосиски, сардельки, бекон, колбасы и копчености. Она подчеркнула, что эти продукты опасны для сердечно-сосудистой системы не только из-за своей калорийности.

Согласно мнению специалиста, в них содержится много насыщенных жиров и соли. Эндокринолог отметила, что насыщенные жиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, играющего ключевую роль в развитии атеросклероза, а избыточное потребление соли может привести к росту артериального давления.

Екатерина Коршунова

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