Россиянам назвали самую нежелательную при высоком уровне холестерина категорию продуктов
Эндокринолог сети клиник «Семейная» Софья Цатурян назвала категорию продуктов, которая считается особенно вредной для людей с повышенным уровнем холестерина. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, при высоком уровне холестерина и артериальном давлении особенно важно избегать колбасных изделий, таких как сосиски, сардельки, бекон, колбасы и копчености. Она подчеркнула, что эти продукты опасны для сердечно-сосудистой системы не только из-за своей калорийности.
Согласно мнению специалиста, в них содержится много насыщенных жиров и соли. Эндокринолог отметила, что насыщенные жиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, играющего ключевую роль в развитии атеросклероза, а избыточное потребление соли может привести к росту артериального давления.
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