Россиянам назвали самую нежелательную при высоком уровне холестерина категорию продуктов

01 ноября 2026, 18:20

Врач Цатурян: колбасы — нежелательный при повышенном уровне холестерина продукт

Фото: iStock/lenakorzh

Эндокринолог сети клиник «Семейная» Софья Цатурян назвала категорию продуктов, которая считается особенно вредной для людей с повышенным уровнем холестерина. Об этом пишет «Лента.ру».