Врач перечислил продукты, которые категорически нельзя есть аллергикам в период цветения

11 июня 2026, 11:22

Врач Козырев: аллергикам нельзя есть перекрестные продукты во время цветения

Фото: Медиасток.рф

Аллергикам стоит быть осторожными с употреблением орехов, семечек, цитрусовых и яблок в период активного цветения растений. Об этом предупредил ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев.





По его словам, существует перекрестная аллергия. Так, при наличии реакции на пыльцу березы летом стоит отказаться от яблок, вишни, сливы и орехов. Также стоит отказаться от семечек, халвы и цитрусовых тем, у кого есть аллергия на полынь. Врач предостерег и от использования травяной косметики, поскольку шампуни с ромашкой и кремы с календулой могут дать внезапную и сильную реакцию.





«Обычный сезонный насморк при отсутствии адекватного лечения может привести к серьезным осложнениям, включая хронический синусит, полипы в носу и кислородное голодание мозга. Чтобы обезопасить себя, готовиться к сезону цветения нужно заранее», — отметил Козырев в разговоре с изданием «Абзац».

«Далее следуют апельсины и мандарины. При этом на мандарины нежелательная реакция отмечается у 45% детей. Наибольший риск среди косточковых фруктов в плане аллергии представляют персик и нектарин, за которыми следует абрикос», — пояснил иммунолог.