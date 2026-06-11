Врач перечислил продукты, которые категорически нельзя есть аллергикам в период цветения
Врач Козырев: аллергикам нельзя есть перекрестные продукты во время цветения
Аллергикам стоит быть осторожными с употреблением орехов, семечек, цитрусовых и яблок в период активного цветения растений. Об этом предупредил ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев.
По его словам, существует перекрестная аллергия. Так, при наличии реакции на пыльцу березы летом стоит отказаться от яблок, вишни, сливы и орехов. Также стоит отказаться от семечек, халвы и цитрусовых тем, у кого есть аллергия на полынь. Врач предостерег и от использования травяной косметики, поскольку шампуни с ромашкой и кремы с календулой могут дать внезапную и сильную реакцию.
«Обычный сезонный насморк при отсутствии адекватного лечения может привести к серьезным осложнениям, включая хронический синусит, полипы в носу и кислородное голодание мозга. Чтобы обезопасить себя, готовиться к сезону цветения нужно заранее», — отметил Козырев в разговоре с изданием «Абзац».
В свою очередь, иммунолог, врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал RT, что причиной аллергических реакций чаще всего становятся яблоки, клубника, садовая земляника и бананы.
«Далее следуют апельсины и мандарины. При этом на мандарины нежелательная реакция отмечается у 45% детей. Наибольший риск среди косточковых фруктов в плане аллергии представляют персик и нектарин, за которыми следует абрикос», — пояснил иммунолог.
Кроме того, высокую аллергенность имеют киви, манго, грейпфрут и ежевика. А вот на крыжовник, белую смородину, чернику, голубику, бруснику и клюкву реакция происходит довольно редко, заключил Болибок.