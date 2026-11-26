26 ноября 2026, 16:02

Кардиолог Рохас: Избыток сахара в детстве может привести к болезням сердца

Фото: iStock/karandaev

Кардиолог Аурелио Рохас призвал родителей ради здоровья детей исключить из их рациона одну категорию продуктов. Об этом пишет издание El Confidencial.