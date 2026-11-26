Кардиолог призвал родителей исключить из рациона детей одну категорию продуктов
Кардиолог Аурелио Рохас призвал родителей ради здоровья детей исключить из их рациона одну категорию продуктов. Об этом пишет издание El Confidencial.
Специалист утверждает, что чрезмерное потребление детьми продуктов с высоким содержанием сахара может стать причиной ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. Врач рекомендует заменять соки на цельные фрукты, а газированные напитки — на воду.
Также важно обогащать рацион несовершеннолетних полезными веществами, содержащимися в овощах, бобовых, рыбе и яйцах, подчеркнул Рохас. Кардиолог особо отметил, что необходимо воспитывать у детей вкус к натуральной пище, так как её естественный вкус может быть очень приятным.
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