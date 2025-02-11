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Новости по тэгу Александр Горбылёв
11 февраля 2025, 18:35
Врио замгубернатора Курской области Денисов ушел с поста — Хинштейн
ПОЛИТИКА
11 февраля 2025, 16:01
Александр Горбылёв стал врио главы Рузского городского округа
ПОДМОСКОВЬЕ
05 февраля 2025, 19:33
Познер раскритиковал предложение о запрете в России продажи алкоголя до 21 года
ОБЩЕСТВО
04 февраля 2025, 22:53
В Подмосковье в этом году проведут капремонт 58 школ и 40 детских садов
ПОДМОСКОВЬЕ
01 февраля 2025, 21:48
В Курской области назвали число пропавших без вести жителей
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
01 февраля 2025, 00:21
Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
30 января 2025, 07:27
Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 января 2025, 14:34
В Подмосковье за год построят и капитально отремонтируют 163 объекта образования
ОБЩЕСТВО
27 января 2025, 12:34
Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за оценку ущерба в результате действий ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 января 2025, 12:16
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
ПОЛИТИКА
27 января 2025, 11:37
В Белоруссии избрали президента: как проходили выборы 2025, заявления Лукашенко и реакция Запада
ПОЛИТИКА
27 января 2025, 04:53
Выяснились сроки начала применения российской онковакцины
ОБЩЕСТВО
27 января 2025, 03:34
В Белоруссии на выборах за Лукашенко проголосовали более 86% избирателей
ПОЛИТИКА
26 января 2025, 21:55
Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 января 2025, 14:04
Лукашенко о Зеленском на переговорах с Россией: «выкобенивался, как мог»
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 января 2025, 13:28
«Мне фиолетово»: Лукашенко высказался о выборах в Белоруссии
ПОЛИТИКА
24 января 2025, 16:51
Стендап-комика Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии
ШОУ-БИЗНЕС
21 января 2025, 20:37
Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии
ПОЛИТИКА
21 января 2025, 19:40
Лукашенко назвал фейковыми претензии Трампа на Канаду и Гренландию
ПОЛИТИКА
20 января 2025, 14:39
Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии
ОБЩЕСТВО
16 января 2025, 17:27
Лукашенко отказался отдавать государству подаренный мотоцикл марки «Минск»
ПОЛИТИКА
16 января 2025, 14:05
«Да хоть все пусть закроют»: Лукашенко о КПП на границе с Польшей
ПОЛИТИКА
13 января 2025, 14:46
Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях
ОБЩЕСТВО
12 января 2025, 15:28
Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 января 2025, 14:10
В Брянской области женщина погибла при ударе ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
12 января 2025, 09:15
Глава МЧС Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
ПОЛИТИКА
11 января 2025, 15:22
Депутат Журова о Недоманском: не стоит реагировать на русофобские высказывания
СПОРТ
09 января 2025, 18:32
Хинштейн сообщил о пожаре на птицефабрике в Курской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
09 января 2025, 10:54
Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» начали матч с массовой драки
СПОРТ
07 января 2025, 13:42
«Я вам обещаю»: Лукашенко высказался о своей власти в Белоруссии
ПОЛИТИКА
05 января 2025, 22:37
Хинштейн: комментарии чиновников о действиях ВС РФ недопустимы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
05 января 2025, 19:59
Сырский инициировал усиление бригады «Анна Киевская» из-за дезертирства
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
05 января 2025, 16:25
Хинштейн высказался о наступлении ВСУ в Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
03 января 2025, 19:23
Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
03 января 2025, 05:10
Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы
СПОРТ
01 января 2025, 22:40
Овечкин нецензурно по-русски прокомментировал победе над «Бостоном» в НХЛ
СПОРТ
Показано строк 36 из 829
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