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Новости по тэгу Ассоциация ветеранов СВО
19 апреля 2025, 13:42
ВС РФ освободили Шевченко в ДНР
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
19 апреля 2025, 12:15
ВС РФ вернули контроль над хутором Олешня в Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
19 апреля 2025, 08:58
Правнук водрузившего Знамя Победы над рейхстагом Кантарии воюет в зоне СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 22:33
Спасшая бойцов на спецоперации собака Победа получила «Лохматый Оскар» в Зеленоградске
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 21:59
Бойцам СВО отправили из Подольска 7 тыс. пасхальных куличей и 350 кг конфет
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 18:47
США предложили смягчить антироссийские санкции и сохранить за РФ занятые территории
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 18:29
SHAMAN отреагировал на санкции Зеленского словом из трёх букв
ШОУ-БИЗНЕС
18 апреля 2025, 17:58
Назван процент подконтрольных ВС РФ территорий ДНР
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 17:17
«Мы ведём культурную СВО»: сын Куклачёва отреагировал на санкции Украины в отношении отца
ШОУ-БИЗНЕС
18 апреля 2025, 16:28
Власти Каширы поздравили с днём рождения дочь участника СВО
ПОДМОСКОВЬЕ
18 апреля 2025, 13:33
Песков сообщил об истечении месяца запрета на удары по энергообъектам Украины
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 12:35
Поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции в 2025 году
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 11:37
Александра Гудкова вслед за Ургантом проверят на иностранное финансирование
ШОУ-БИЗНЕС
18 апреля 2025, 11:04
«Стыдно ей, что она из России»: как живет Светлана Немоляева после сердечного приступа и что она думает о Галкине* и Хаматовой
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 апреля 2025, 05:23
Суд разрешил Лободе исполнять песню «К черту любовь»
ШОУ-БИЗНЕС
17 апреля 2025, 22:56
Рубио передал Лаврову позицию Трампа по конфликту на Украине
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 22:39
В Кремле заявили, что до США будет «доведен сигнал» по Украине
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 22:23
На Украине назвали возможную дату объявления общего перемирия
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 22:04
Зеленский утверждает, что КНР поставляет оружие России
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 21:46
Трамп заявил, что ждет ответа Москвы по прекращению огня
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 21:27
Боевики ВСУ ударили по храму в Брянской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 21:10
Стали известны цели Трампа по перемирию на Украине
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 20:56
Зеленский вновь раскритиковал спецпредставителя президента США
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 19:45
«Это мясорубка»: в Госдепе высказались о конфликте на Украине
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 19:45
В подмосковный центр Мещерякова поступило новое реабилитационное оборудование
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 19:33
Первая летняя смена в лагере для детей участников спецоперации начнётся 30 мая
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 19:10
Россия запросила консультации в Совбезе ООН по мораторию на удары по энергетике
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 17:22
Песков ответил на вопрос о моратории на удары по объектам энергетики
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 17:05
В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 16:53
Минобороны: БПЛА ВСУ перехватили над Ростовской областью
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 16:53
Боец из Павлово-Посадского округа отправил станцию РЭБ земляку в зоне СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 16:19
Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Преображенку в ДНР
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 14:54
Ветеран-подводник из Егорьевска рассказал о службе и помощи бойцам СВО
ПОДМОСКОВЬЕ
17 апреля 2025, 13:42
Песков назвал новые регионы России неотъемлемой частью страны
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 апреля 2025, 10:52
«Люблю любить тебя»: Соловьев накануне свадьбы признался Авериной в своих чувствах
ШОУ-БИЗНЕС
17 апреля 2025, 09:38
Наступление в Курской области, бои в Часов Яре, удары по ВСУ на Запорожском направлении: последние новости СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
Показано строк 36 из 13196
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