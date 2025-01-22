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Новости по тэгу Марина Машкова
22 января 2025, 10:00
Директор «Физтех-лицея» Марина Машкова отмечает день рождения
ОБЩЕСТВО
13 июля 2023, 10:52
В театре «Современник» отменили спектакли с участием Марины Неёловой
ОБЩЕСТВО
07 июля 2023, 07:38
В городском округе Кашира назначен временно исполняющий обязанности главы
ОБЩЕСТВО
30 июня 2023, 17:29
В Подмосковье начали готовить наблюдателей на предстоящие выборы
ПОЛИТИКА
20 апреля 2023, 12:57
Врач-трансфузиолог рассказала, почему донорство так важно и как правильно сдавать кровь
ЗДОРОВЬЕ