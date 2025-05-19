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Новости по тэгу Наталья Шувалова
19 мая 2025, 17:29
В Королёве построят детский сад с необычными архитектурными решениями
ПОДМОСКОВЬЕ
22 февраля 2025, 12:08
Звезда «Дальнобойщиков» Наталья Егорова срочно обратилась к врачам из-за проблем с сердцем
ШОУ-БИЗНЕС
06 декабря 2024, 10:15
На территории отремонтированного детсада в Волоколамске установили 12 веранд
ОБЩЕСТВО
30 ноября 2024, 15:53
В Волоколамске открыли памятник в честь героя СВО
ОБЩЕСТВО
30 ноября 2024, 15:44
Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» отметил 105-летие
ОБЩЕСТВО
18 ноября 2024, 13:57
Триумфатором кинофестиваля «Волоколамский рубеж» стал фильм «Командир»
КУЛЬТУРА
18 ноября 2024, 13:52
Под Волоколамском отметили годовщину подвига Героев-панфиловцев
ОБЩЕСТВО
14 ноября 2024, 15:34
Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» посвятили 80-летию Победы
КУЛЬТУРА
06 ноября 2024, 10:32
В деревне под Волоколамском по просьбе жителей появилась детская площадка
ОБЩЕСТВО
02 ноября 2024, 12:29
В школе Волоколамска увековечили память погибшего участника спецоперации
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 октября 2024, 18:32
Наталью Козлову избрали главой Волоколамского городского округа
ОБЩЕСТВО
10 октября 2024, 11:17
В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны
ОБЩЕСТВО
27 сентября 2024, 11:41
В селе Ильинское Волоколамского округа благоустроили двор
ОБЩЕСТВО
17 сентября 2024, 20:34
В Волоколамске к 15 ноября завершат благоустройство Школьной и Парковой улиц
ОБЩЕСТВО
17 сентября 2024, 20:22
В Волоколамском округе зимой завершат ремонт Осташёвской больницы и поликлиники
ЗДОРОВЬЕ
17 сентября 2024, 20:12
Все образовательные учреждения Волоколамского округа укомплектованы кадрами
ОБЩЕСТВО
17 сентября 2024, 19:37
Центральные очистные сооружения в Волоколамском округе обновят в 2025-2026 годах
ОБЩЕСТВО
17 сентября 2024, 19:11
В Волоколамском округе почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год
ОБЩЕСТВО
30 августа 2024, 13:54
В Долгопрудном запустят производство бытовой химии
ЭКОНОМИКА
28 августа 2024, 19:03
В Ступине на земле за 1 рубль будут производить кирпич с глиняным покрытием
ЭКОНОМИКА
23 августа 2024, 19:43
В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
ЭКОНОМИКА
22 августа 2024, 17:48
Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
ЭКОНОМИКА
19 августа 2024, 16:10
В Воскресенске запустят производство лакокрасочных и огнезащитных материалов
ЭКОНОМИКА
16 августа 2024, 22:49
В Подмосковье бизнесу с начала года предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль
ЭКОНОМИКА
15 августа 2024, 14:43
В Сергиевом Посаде запустят производство навесного оборудования для техники
ЭКОНОМИКА
08 августа 2024, 21:41
В импортозамещающее лакокрасочное производство в Бронницах вложат 50 млн рублей
ЭКОНОМИКА
08 августа 2024, 15:26
Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли
ЭКОНОМИКА
05 августа 2024, 17:50
В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы
ЭКОНОМИКА
05 августа 2024, 15:59
В Волоколамске в День железнодорожника наградили лучших работников
ОБЩЕСТВО
01 августа 2024, 18:07
На земле за 1 рубль в Сергиевом Посаде будут производить пельмени и шашлык
ЭКОНОМИКА
18 июля 2024, 10:33
В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения
ЭКОНОМИКА
17 июля 2024, 10:45
Тепличный комплекс «Подмосковье» выкупил 130 га земли в Воскресенске
ЭКОНОМИКА
15 июля 2024, 17:43
Волоколамский городской парк откроется после обновления 16 июля
ОБЩЕСТВО
15 июля 2024, 16:13
На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест
ЭКОНОМИКА
08 июля 2024, 14:19
В Подмосковье за полгода землю получили более 1,2 тыс. многодетных семей
ОБЩЕСТВО
05 июля 2024, 17:20
В Сергиевом Посаде построят котельную для дома переселенцев из аварийного жилья
ПОЛИТИКА
Показано строк 36 из 354
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