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Новости по тэгу андрей майоров
17 января 2025, 21:36
В Московской области начал работу ещё один цифровой маммограф
ЗДОРОВЬЕ
15 января 2025, 18:57
В Подмосковье в этом году после реконструкции запустят пять очистных сооружений
ОБЩЕСТВО
15 января 2025, 17:24
Воробьёв навестил раненных бойцов в военном госпитале под Солнечногорском
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
15 января 2025, 16:49
«Легенды хоккея» в первом матче года сыграют с жителями Подольска
СПОРТ
15 января 2025, 16:06
Губернатор Воробьёв передал подмосковной скорой помощи 77 новых автомобилей
ЗДОРОВЬЕ
13 января 2025, 16:57
Воробьёв призвал глав муниципалитетов привести в порядок объекты торговли
ЭКОНОМИКА
13 января 2025, 16:48
Глава подмосковного Минздрава Забелин станет зампредом правительства региона
ЗДОРОВЬЕ
13 января 2025, 16:13
Губернатор Воробьёв предложил возглавить Минтранс Подмосковья Марату Сибатулину
ОБЩЕСТВО
13 января 2025, 15:59
Андрей Майоров станет новым руководителем Мострансавто
ОБЩЕСТВО
13 января 2025, 13:25
В Подмосковье за год провели около 2 млн телемедицинских консультаций
ЗДОРОВЬЕ
09 января 2025, 16:00
В Подмосковье начали тестировать чат-бот по профилактике школьной травли
ОБЩЕСТВО
06 января 2025, 02:34
«Проклятие коснется каждого»: Злые слова Разина о концерте памяти Шатунова начали сбываться
ШОУ-БИЗНЕС
04 января 2025, 21:29
Продюсер Андрей Разин намерен подать в суд Турции на Игоря Крутого и Андрея Малахова
ШОУ-БИЗНЕС
04 января 2025, 10:15
Аналитики рассказали о работе Белоусова над кардинальным изменением Армии России
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
31 декабря 2024, 20:40
Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Новым годом – видео
ОБЩЕСТВО
29 декабря 2024, 15:09
Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом детей Православного приюта
ОБЩЕСТВО
28 декабря 2024, 17:09
В Долгопрудном открыли пятую в Подмосковье модельную библиотеку
КУЛЬТУРА
27 декабря 2024, 21:06
Подмосковные спасатели за год устранили последствия 15 тыс. происшествий и 5 ЧС
ОБЩЕСТВО
27 декабря 2024, 15:23
Андрей Воробьёв исполнил мечты четырёх детей в рамках акции «Ёлка желаний»
ОБЩЕСТВО
27 декабря 2024, 13:18
Губернатор Воробьёв провёл личный приём граждан
ОБЩЕСТВО
26 декабря 2024, 21:45
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов Детского центра в Красногорске
ОБЩЕСТВО
26 декабря 2024, 14:56
Воробьёв встретился с учениками из Узбекистана, которые посетили гимназию имени Примакова
ОБЩЕСТВО
26 декабря 2024, 11:38
Губернатор Воробьёв поздравил с наступающими праздниками детей участников СВО
ОБЩЕСТВО
25 декабря 2024, 13:56
В Раменском округе досрочно открыли путепровод у ж/д станции Быково
ОБЩЕСТВО
24 декабря 2024, 20:22
Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
24 декабря 2024, 18:38
Губернатор Воробьёв наградил лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело»
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
24 декабря 2024, 18:05
Экономист Беляев оценил экономические показатели Московской области за год
ЭКОНОМИКА
23 декабря 2024, 18:24
Молодым семьям Подмосковья будут доплачивать 300 тыс. рублей при рождении детей
ОБЩЕСТВО
23 декабря 2024, 17:26
На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье потратят порядка 100 млрд рублей
ОБЩЕСТВО
23 декабря 2024, 15:38
Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья
ЭКОНОМИКА
23 декабря 2024, 15:29
Второй этап расселения аварийного жилья в Подмосковье охватит 35 тыс. жителей
ОБЩЕСТВО
23 декабря 2024, 15:14
В Подмосковье до 2027 года модернизируют 30 очистных сооружений
ОБЩЕСТВО
23 декабря 2024, 15:00
В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов
ОБЩЕСТВО
23 декабря 2024, 14:43
11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении
ОБЩЕСТВО
23 декабря 2024, 14:25
В Подмосковье в 2025 году введут семь поликлиник и три подстанции скорой
ЗДОРОВЬЕ
23 декабря 2024, 14:06
Зарплаты подмосковным социальным работникам проиндексируют от 10 до 20%
ОБЩЕСТВО
Показано строк 36 из 6387
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