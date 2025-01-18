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Новости по тэгу год защитника отечества
18 января 2025, 12:37
Новогодний «чёс« — мимо: Буйнова экстренно прооперировали в Москве
ШОУ-БИЗНЕС
16 января 2025, 21:49
Для жителей Подмосковья открыли более 260 пунктов приёма ёлок на переработку
ОБЩЕСТВО
15 января 2025, 14:06
В Московской области дали старт Году защитника Отечества
ОБЩЕСТВО
15 января 2025, 10:32
В Подмосковье стартовала акция по сдаче на переработку новогодних ёлок
ОБЩЕСТВО
14 января 2025, 22:22
В Подмосковье по заявкам жителей в праздники отремонтировали более 240 лифтов
ОБЩЕСТВО
14 января 2025, 15:47
В подмосковной службе спасения рассказали о самых необычных новогодних звонках
ОБЩЕСТВО
14 января 2025, 14:00
Богородский округ победил в голосовании по выбору самой красивой новогодней ёлки
ОБЩЕСТВО
13 января 2025, 19:06
Французский актер оценил традицию празднования старого Нового года
ОБЩЕСТВО
13 января 2025, 18:14
Альпинисты в костюмах сказочных персонажей поздравили детей из областного онкодиспансера
ЗДОРОВЬЕ
13 января 2025, 17:44
В 130 подмосковных домах в новогодние праздники устранили засоры канализации
ОБЩЕСТВО
13 января 2025, 13:56
Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли свыше 113 тыс. посетителей
КУЛЬТУРА
13 января 2025, 13:47
Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать новогодние игрушки
ОБЩЕСТВО
12 января 2025, 20:57
Депутат Госдумы Нилов: процесс отказа от ЕГЭ в РФ уже идет
ПОЛИТИКА
10 января 2025, 21:23
Сезонный спрос на сельдь в Подмосковье в декабре вырос на 58%
ЭКОНОМИКА
10 января 2025, 17:13
25-летний чемпион России по борьбе пришел на сомнительную вписку и умер: кто оказался убийцей, подробности
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 января 2025, 16:21
Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет
ЭКОНОМИКА
10 января 2025, 10:28
Обстановка в Дзержинске: ВС РФ давят последние очаги сопротивления ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
10 января 2025, 05:59
Новый метод выплат: в ГД предложили решение для январских трудностей с деньгами
ЭКОНОМИКА
09 января 2025, 21:47
Назван порядок восстановления питания после новогодних праздников
ЗДОРОВЬЕ
09 января 2025, 21:26
Новогодние мероприятия в парках Подмосковья посетили свыше 100 тысяч человек
КУЛЬТУРА
09 января 2025, 20:02
Серьёзных нарушений в работе электросетей Подмосковья в праздничные дни не было
ОБЩЕСТВО
09 января 2025, 18:55
Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе
ОБЩЕСТВО
09 января 2025, 17:44
В Подмосковье в праздники устранили 50 утечек на сетях водо- и теплоснабжения
ОБЩЕСТВО
09 января 2025, 17:29
Жители Котельников смогут сдать новогодние ёлки на переработку
ОБЩЕСТВО
09 января 2025, 14:35
Подмосковный врач Муценко рассказала, как начать работу в новом году без стресса
ЗДОРОВЬЕ
09 января 2025, 13:25
Старый Новый год 2025: когда и как отмечают, история и традиции праздника
КУЛЬТУРА
08 января 2025, 14:27
Диетолог Пристанский развеял известный миф о фастфуде
ОБЩЕСТВО
07 января 2025, 14:03
Рефлексия, мечта, визуализация: как грамотно распланировать новый год
ОБЩЕСТВО
07 января 2025, 12:58
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
ЗДОРОВЬЕ
07 января 2025, 12:10
Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья
ЗДОРОВЬЕ
05 января 2025, 11:29
Стилист назвала самый трендовый цвет в верхней одежде в 2025 году
ОБЩЕСТВО
04 января 2025, 14:57
«Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой
ШОУ-БИЗНЕС
03 января 2025, 11:33
112: Дед Мороз застрелил местного предпринимателя в Чувашии
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 января 2025, 11:11
Главный внештатный педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние каникулы с ребенком
ЗДОРОВЬЕ
03 января 2025, 11:03
Современные поэты раскрыли новый смысл фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!»
ОБЩЕСТВО
03 января 2025, 10:19
Кинолог назвал 5 идей для каникул с собакой дома
ОБЩЕСТВО
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