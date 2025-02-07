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Новости по тэгу кирилл григорьев
07 февраля 2025, 21:39
Кирилл Григорьев назначен министром ЖКХ Московской области
ПОДМОСКОВЬЕ
19 января 2025, 15:55
Исцеляла великих и видела будущее: зачем патриарх Кирилл встречался с Джуной
ОБЩЕСТВО
06 января 2025, 14:35
Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, как попасть в Царство Божие
ОБЩЕСТВО
16 декабря 2024, 18:27
Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций Евросоюза
ПОЛИТИКА
15 декабря 2024, 16:30
Патриарх Кирилл: богатые люди должны понимать, что их состояние — дар божий
ОБЩЕСТВО
21 ноября 2024, 12:33
Православный иерей духовно помог мусульманскому подразделению в зоне СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
04 ноября 2024, 14:43
Патриарх Кирилл высказался о смертной казни
ПОЛИТИКА
04 ноября 2024, 00:43
Патриарх Кирилл назвал своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
31 октября 2024, 23:17
Патриарх Кирилл высказался о праздновании Велесовой ночи вместо Хэллоуина
ОБЩЕСТВО
26 октября 2024, 21:21
Спасенному от желудочного кровотечения мальчику вручили икону в Красногорске
ОБЩЕСТВО
20 октября 2024, 15:44
Патриарх Кирилл призвал к отражению атак на Россию и Церковь
ОБЩЕСТВО
20 октября 2024, 03:06
Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ
ОБЩЕСТВО
19 октября 2024, 13:51
Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам
ОБЩЕСТВО
17 октября 2024, 20:27
В Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери
ОБЩЕСТВО
07 октября 2024, 17:47
В Сергиевом Посаде открыли центр постинтернатного сопровождения слепоглухих
ОБЩЕСТВО
30 сентября 2024, 15:19
Патриарх Кирилл высказался о теории эволюции
ОБЩЕСТВО
29 сентября 2024, 17:43
В Бельгии призвали остановить финансирование приходов РПЦ
ПОЛИТИКА
29 сентября 2024, 13:45
Суд вступился за жителя Читы из-за испорченного нательного крестика
ОБЩЕСТВО
16 сентября 2024, 09:35
Буданова* уличили в вербовке террористов для ВСУ
ПОЛИТИКА
15 сентября 2024, 01:52
Буданов* заявил о проблеме на поле боя из-за «Искандеров»
ПОЛИТИКА
13 сентября 2024, 07:17
Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру
ОБЩЕСТВО
10 сентября 2024, 18:17
Медведев: На православие сейчас оказывается сильнейшее давление
ПОЛИТИКА
02 августа 2024, 23:11
На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста
ПОЛИТИКА
28 июля 2024, 14:32
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского
ПОЛИТИКА
28 июля 2024, 11:08
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днём Крещения Руси
ОБЩЕСТВО
24 июля 2024, 13:27
Патриарх Кирилл лишил священника Беляева сана из-за ЧВК «Вагнер»
ОБЩЕСТВО
16 июля 2024, 19:52
Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного
ОБЩЕСТВО
25 июня 2024, 05:48
В Госдуме ответили поговоркой на планы Буданова* «отрезать» Крым от России
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
24 июня 2024, 12:39
Один из боевиков теракта в Дагестане мог состоять в «Справедливой России»
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 июня 2024, 00:33
Патриарх Кирилл высказался об атаках в Дагестане
ПОЛИТИКА
23 июня 2024, 00:16
Патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита
ПОЛИТИКА
16 июня 2024, 16:52
Патриарх Кирилл отказался от проповеди из-за проблем с голосом
ОБЩЕСТВО
14 июня 2024, 21:45
545-летие Иосифо-Волоцкого монастыря отметили божественной литургией
ОБЩЕСТВО
03 июня 2024, 10:22
РПЦ и Роспатент планируют запретить товарные знаки с религиозной символикой
ОБЩЕСТВО
20 мая 2024, 14:33
В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию
ОБЩЕСТВО
16 мая 2024, 12:52
В Эстонии потребовали признать патриарха Кирилла еретиком
ПОЛИТИКА
Показано строк 36 из 201
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