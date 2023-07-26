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/ новосибирская область
26 июля 2023, 05:50
В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июля 2023, 05:56
Неизвестный пытался сжечь здание военкомата в Бердске Новосибирской области
ПОЛИТИКА
09 июля 2023, 06:13
В Новосибирской области мужчина задавил деревом жену
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 июня 2023, 06:40
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 июня 2023, 07:04
В Новосибирске проверяют данные об избиении столетнего ветерана в пансионате
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 июня 2023, 06:21
В Новосибирской области водитель и пассажир квадроцикла погибли в ДТП
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 июня 2023, 12:14
Россиянина осудили за убийство завуча школы
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 мая 2023, 13:26
В Новосибирской области поезд сбил подростка в наушниках
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 мая 2023, 05:35
В Новосибирской области 20-летняя девушка убила мать и сожгла её тело
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 мая 2023, 14:41
В Новосибирской области в убийстве девушки подозревают её сводного брата
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 мая 2023, 09:01
В Новосибирской области 17-летнего парня подозревают в жестоком убийстве сверстницы
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 06:02
Охотник из Новосибирска расстрелял разозливших его односельчан
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 мая 2023, 11:18
Автобус с людьми загорелся в Новосибирской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 апреля 2023, 12:37
В Новосибирской области на улице обнаружили полураздетую мёртвую женщину
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 апреля 2023, 02:44
Подростки пытались поджечь женщину и ребенка из-за замечания
ПРОИСШЕСТВИЯ
01 апреля 2023, 09:20
В Новосибирской области число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 11
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 марта 2023, 04:40
Осужден экс-депутат, сбивший ребенка в Новосибирской области
ПРОИСШЕСТВИЯ