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Польский министр ещё в 2022 году наткнулся на британский спецназ на Украине
Из-за санкций россияне перестали покупать яхты
«Известия»: Самолёт, севший в поле под Новосибирском, разберут на запчасти
Mash: В Брюсселе от разборок городских банд пострадали четыре человека
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
РИА Новости: В деле об убийстве Кивы обнаружилось странное обстоятельство
Путин подарил президенту ОАЭ его портрет и получил в ответ мозаику
Законопроект о помощи Украине провалился в американском Сенате
Раскрыт объём доходов бюджета от налога на сверхприбыль