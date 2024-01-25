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25 января 2024, 08:41
14-летняя фигуристка Симонова потеряла память после падения
СПОРТ
24 января 2024, 19:50
Стало известно, с кем встретится в полуфинале Australian Open Медведев
СПОРТ
24 января 2024, 17:27
Подмосковный лыжник Шульдяков завоевал две медали Кубка России по фристайлу
СПОРТ
24 января 2024, 17:23
Тренер Кобелев: «Руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки»
СПОРТ
24 января 2024, 17:16
Олимпийская чемпионка Ласицкене завоевала золото всероссийских соревнований
СПОРТ
24 января 2024, 17:13
Функционер Камоцци заявил о необходимости «Спартака» продлить контракт с Джикией
СПОРТ
24 января 2024, 17:01
Подмосковные фристайлисты Буровы взяли три медали на этапах Кубка России
СПОРТ
24 января 2024, 15:39
Прокуратура запрашивает 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» Промеса
СПОРТ
24 января 2024, 15:07
Жена тренера Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без мужа
СПОРТ
24 января 2024, 14:42
Теннисистка Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open
СПОРТ
24 января 2024, 10:27
Теннисист Медведев пробился в полуфинал Australian Open
СПОРТ
23 января 2024, 18:32
Российского финала не будет: Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open
СПОРТ
23 января 2024, 18:09
Экс-спортдиректор Орещук: «Команда не потеряет движения с приходом Гафина»
СПОРТ
23 января 2024, 17:53
Хоккеист Филатов заявил о завышенных ожиданиях от Ковальчука
СПОРТ
23 января 2024, 17:20
Подмосковные гонщики завоевали три медали этапа Кубка России по ралли «Золотые купола»
СПОРТ
23 января 2024, 16:05
Подмосковные спортсменки примут участие в турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха
СПОРТ
23 января 2024, 12:30
В Подмосковье начнется отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки»
СПОРТ
23 января 2024, 10:06
В Московской области состоятся международные соревнования по плаванию Swimcup
СПОРТ
22 января 2024, 18:51
Теннисистка Петрова назвала Калинскую быстрой и шустрой
СПОРТ
22 января 2024, 18:44
Определились все четвертьфинальные пары в женском турнире Australian Open-2024
СПОРТ
22 января 2024, 18:01
Агент Вустер сообщил о возможном переходе в РПЛ Букари
СПОРТ
22 января 2024, 17:52
Тренер Игнатьев заявил о нехватке стабильности у Пыняева
СПОРТ
22 января 2024, 17:27
Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода
СПОРТ
22 января 2024, 17:25
Подмосковный фигурист Попов стал серебряным чемпионом России по прыжкам
СПОРТ
22 января 2024, 17:13
В Лас-Вегасе обокрали грузинского бойца ММА Двалишвили
СПОРТ
22 января 2024, 16:10
В Подмосковье состоятся соревнования по лыжам «Кубок олимпийского чемпиона А.Легкова»
СПОРТ
22 января 2024, 14:26
Подмосковная команда по следж-хоккею «Феникс» выиграла «Кубок сильных духом»
СПОРТ
22 января 2024, 13:26
Подмосковная спортсменка Левчук стала победительницей первенства России по фехтованию
СПОРТ
22 января 2024, 12:21
Представители Подмосковья завоевали золото на первенстве России по самбо
СПОРТ
22 января 2024, 11:40
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по борьбе
СПОРТ
22 января 2024, 11:02
Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о своём будущем
СПОРТ
22 января 2024, 10:11
Самбистка из Мытищ Кахраманова стала чемпионкой России
СПОРТ
22 января 2024, 09:23
Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призёром этапа Кубка России по биатлону
СПОРТ
21 января 2024, 19:39
Кирьос считал, что Медведев ничего не добьётся в теннисе
СПОРТ
21 января 2024, 16:04
Теннисист Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open
СПОРТ
21 января 2024, 13:06
Роналду разочаровался в «Золотом мяче» и потерял доверие к награде
СПОРТ
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