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/ Культура
24 января 2024, 20:23
В Петербурге открылась выставка «Вера в Победу!»
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 19:01
Кинокритик Шпагин назвал слабым и неудачным фильм Сокурова «Сказка»
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 16:30
Коломенский музей пастилы отмечает юбилей
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 16:21
Литэксперт Корнев назвал «Туннель» Яны Вагнер самым ожидаемым в этом году
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 16:18
В Коломне открыта выставка картин под открытым небом
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 15:01
«Рабыня Изаура» и «Игра в кальмара»: почему россияне перестали смотреть сериалы?
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 13:36
В Подмосковье для студентов организуют праздник «ЗАЧЁТный парк»
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 11:39
Гостей фестиваля санок в Ивантеевке ждут катания, песни и творческий конкурс
КУЛЬТУРА
24 января 2024, 09:37
В Подмосковье пройдет бесплатный показ работ участников кинофестиваля Short Film Days
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 21:08
В Петербурге откроется выставка в честь летчицы Лидии Зверевой
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 17:18
Ушёл из жизни немецкий музыкант, создатель группы Boney M. Фариан
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 17:01
Спектакль «Варшавская мелодия» покажут в Подмосковье
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 16:35
В Наро-Фоминске можно будет посетить выставку «Время читать!»
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 13:40
Жители Подмосковья смогут посмотреть спектакль «Кентервильское привидение»
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 12:46
В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в конкурсе юных музыкантов
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 12:05
В Подмосковье работает выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 11:44
Дом А. П. Чехова включен в предмет охраны, как объект культурного наследия
КУЛЬТУРА
23 января 2024, 00:36
В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко
КУЛЬТУРА
22 января 2024, 20:27
В Петербурге состоялась премьера фильма «Аврора». История кинотеатра»
КУЛЬТУРА
22 января 2024, 20:00
В Петербурге откроется выставка «Дача вне времени»
КУЛЬТУРА
22 января 2024, 17:06
На ледовых представлениях от Авербуха и Навки побывали около 30 тысяч человек
КУЛЬТУРА
22 января 2024, 16:39
В Московской области откроется выставка «Виват, Россия!»
КУЛЬТУРА
22 января 2024, 14:28
В Подмосковье состоится концерт участников музыкального фестиваля «Мост Дружбы»
КУЛЬТУРА
22 января 2024, 10:53
Ко Дню студента в Подмосковье проведут около 150 мероприятий
КУЛЬТУРА
21 января 2024, 04:26
ТАСС: Скончался актер Виталий Вашедский - звезда фильмов «ДМБ» и «Фантом»
КУЛЬТУРА
19 января 2024, 18:09
Депутат Шолохов не согласился с мнением о нехватке в России талантов
КУЛЬТУРА
19 января 2024, 11:50
300 тысяч человек посетили масштабные фестивале в Подмосковье за год
КУЛЬТУРА
18 января 2024, 19:06
Археологи нашли доспехи XIV века в Швейцарии
КУЛЬТУРА
18 января 2024, 16:27
В Кашире проведут мастер-класс по созданию символа 2024 года
КУЛЬТУРА
18 января 2024, 14:35
«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
КУЛЬТУРА
18 января 2024, 12:17
На выходных в парках Московской области пройдут зимние фестивали
КУЛЬТУРА
18 января 2024, 11:19
В Японии лауреат литературной премии призналась в применении ChatGPT
КУЛЬТУРА
18 января 2024, 10:33
Скончался театральный критик и драматург Валерий Семеновский
КУЛЬТУРА
18 января 2024, 09:31
В Подмосковье заработала выставка фотографий «Ассоциации в камне»
КУЛЬТУРА
17 января 2024, 20:25
Кинокритик Двоеглазов объяснил популярность советского кинематографа
КУЛЬТУРА
17 января 2024, 19:51
Певцов: «По щучьему велению» и «Бременские музыканты» лишены оригинальности
КУЛЬТУРА
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