Подмосковье
Родился в рубашке: в Люберцах мужчина выжил, попав под электричку
В Одинцовском городском округе уже несколько часов тушат сложный лесной пожар
Судебные приставы Подмосковья назвали лучшую меру против алиментщиков летом
Министр экологии Подмосковья Мосин поблагодарил полицейских за спасение утят
Долгопрудненские врачи спасли пациента с тяжёлым менингитом
18 жителей Подмосковья стали финалистами акции «Вселенная атомных городов»
Врачи Центра Рошаля вернули подвижность челюсти пятилетнего мальчика
Ученики Физтех-лицея стали триумфаторами международного турнира роботов
В программу «Недвижимость за 1 рубль» включили объекты культурного наследия
В Химках задержали курьера мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку
50 тыс. девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии
Оргкомитет премии «ШУМ» объявил о приёме заявок от молодых медиаспециалистов
Подмосковные врачи выходили недоношенного младенца с серьёзной патологией лёгких
В Подмосковье с начала года проверили газовое оборудование в 16 тыс. домов
Инвестор из Китая вложит 600 млн рублей в строительство завода в Щёлкове
В подмосковных больницах с начала года ввели 10 новых маммографов
На хоккейном турнире в Подмосковье поставили рекорд России по буллитам
Спортсмены из Щёлкова завоевали бронзу Всероссийских соревнований по шашкам
Квалификацию повысили около 14 тысяч педагогов Московской области
Летний сезон в Красногорске впервые стартует заплывом на открытой воде
Прокуроры провели приём участников СВО в Солнечногорске
Пляжи в Дубне подготовили к летнему сезону
В Коломне проведут недельный благотворительный забег
На донорской акции в Мострансавто собрали около 18 литров крови
Балашихинские хирурги избавили ребёнка от крупной занозы после катания с горки
В Серпухове отремонтируют детский сад на улице Космонавтов
Подмосковные ветеринары проведут свыше 460 выездных вакцинаций домашних животных
Строительная готовность школьного корпуса в виде МКС в Королёве превысила 50%
В Подмосковье увеличивают производство скота и птицы мясного направления
Педиатр Архипова назвала главные способы защиты ребёнка от теплового удара
В лесах Московской области до 3 июня запретили разводить костры
Минтранс Подмосковья выдал 1,1 тыс. разрешений на проезд грузовиков по МКАД
Мособлдума просит президента присвоить Люберцам звание «Город трудовой доблести»
В Пущине отремонтируют детскую музыкальную школу им. Алябьева
Воробьёв пообещал рассмотреть идею запуска социального транспорта к подмосковным спортивным объектам
Подмосковные врачи спасли 34-летнего пациента с гематомой в мозгу
В Ликино-Дулёве благоустроят Заводской сквер
В Подмосковье перекрыли более 120 опасных переходов через железную дорогу