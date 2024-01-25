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25 января 2024, 11:16
Гастроэнтеролог назвал топ-3 симптома больной печени
ЗДОРОВЬЕ
25 января 2024, 11:12
Эндокринолог Тлиф рассказала, как сохранить репродуктивное здоровье детей
ЗДОРОВЬЕ
25 января 2024, 10:51
В Долгопрудном врачи спасли мужчину с переломом височной кости и гематомой мозга
ЗДОРОВЬЕ
25 января 2024, 10:39
Названо еще одно полезное свойство чая
ЗДОРОВЬЕ
25 января 2024, 10:18
Врач назвал пищевой продукт, вызывающий рак всех органов ЖКТ и половой системы
ЗДОРОВЬЕ
25 января 2024, 07:07
Диетолог Ионова опровергла миф о пользе моркови и черники для зрения человека
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 21:26
Врач Гальперин: «Страховой системы у нас так и не образовалось»
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 19:55
Врач Чернышова назвала закаливание полезным методом оздоровления
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 19:35
Врач Болибок: Вакцину от оспы обезьян нет смысла применять массово
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 18:37
В Саратове врачи извлекли из-под кожи лба россиянина червя длиной 12 см
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 18:26
Женщина смогла замедлить старение на 26% и рассказала о своём методе
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 17:52
Биотехнолог Золотарева: Губки для посуды могут вызывать сепсис
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 17:50
Пушкинские врачи применили новую методику реабилитации при травмах позвоночника
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 17:42
Российские учёные выявили новый признак рака
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 17:36
Российские учёные создали пластырь для безболезненного вакцинирования
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 15:54
В Чехове начали строить детскую поликлинику
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 15:23
Гастроэнтеролог Феклистова рассказала об опасности детокс-диет для печени
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 15:10
Домодедовские хирурги провели уникальную операцию по удалению прямой кишки
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 14:35
Онколог высказалась о связи микроволновок с раком
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 14:12
11-летняя танцовщица бросила занятия из-за аллергии на себя
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 14:06
В больницы Московской области передали около 40 санитарных машин
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 13:51
Сомнолог Мелехин объяснил, как недосып отражается на фигуре
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 12:47
В Наро-Фоминской больнице заработал ещё один новый рентген-аппарат
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 12:45
В Долгопрудном врачи смогли спасти руку от гангрены 56-летнему мужчине
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 11:28
Кардиолог перечислила главные причины снижения давления у молодых и пожилых
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 11:10
В Жуковском первую в России операцию провела система искусственного интеллекта RAZUM
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 10:17
Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 09:45
Врач рассказала, зачем пожилым людям нужно есть халву
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 09:26
101-летняя американка дала совет долголетия: «Пить всё спиртное, какое сможете»
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 08:21
Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров
ЗДОРОВЬЕ
24 января 2024, 06:43
Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного
ЗДОРОВЬЕ
23 января 2024, 22:07
Перечислены самые полезные масла
ЗДОРОВЬЕ
23 января 2024, 21:38
Гастроэнтеролог Сухорукова заявила об опасности пива
ЗДОРОВЬЕ
23 января 2024, 20:43
Онколог Черемушкин: Овощи и фрукты могут снизить риск рака
ЗДОРОВЬЕ
23 января 2024, 20:31
Россиянам рассказали об опасности быстрого похудения
ЗДОРОВЬЕ
23 января 2024, 20:17
Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика
ЗДОРОВЬЕ
Показано строк 36 из 5319
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