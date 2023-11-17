Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года

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Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз предположил, что до конца года цены на алкоголь сохранятся розничными сетями на прежнем уровне.
«Ничего не подорожало практически. Более того, судя по всему, розничные сети будут держать цены до конца этого года на нынешнем уровне. Они ещё месяц-два назад обратились к поставщикам, у сетей свой большой запас продукции. Поэтому думаю, никакого повышения цен до конца этого года не будет», — поделился мнением в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.
А вот с начала года, а точнее с 1 января, по мнению эксперта, рост цен на алкогольную продукцию вполне вероятен, поскольку в начале года цены на товары традиционно растут.
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Мелисса Тимофеева