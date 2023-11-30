Аналитик Муртазин: Можно заряжать телефон по 5 минут

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Аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин заявил, что для сохранения аккумулятора смартфона в хорошем состоянии теперь не обязательно разряжать его до конца и заряжать на 100%.
По его словам, сейчас вполне допускается зарядка телефона по 5 минут.
При этом, он предостерёг пользователей от того, чтобы заряжать телефон сразу после улицы, а также пытаться его включить с истощённой батареей на морозе. Специалист рекомендовал по приходе домой дать телефону отогреться 30-40 минут при комнатной температуре.
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«Теперь не обязательно разряжать и заряжать до конца. При этом можно подключать к блоку питания ночью и заряжать телефон по пять минут», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Муртазин.
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Мелисса Тимофеева