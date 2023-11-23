Аналитик Савельев предупредил о новом подорожании красной икры к Новому году

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10% по сравнению с прошлогодним периодом.
«Икрой, прежде всего, красной, обычно начинают интересоваться к Новому году. И традиционно к Новому году она дорожает. В этом году подорожание составит порядка 5-10% по отношению к прошлому году. Уже сейчас мы видим, что килограмм красной икры горбуши последней путины стоит от 7 тыс. рублей, красная икра нерки – от 9 тыс.» – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.
При этом, эксперт отметил, что более дешёвую икру, зачастую встречающуюся на рынке, нужно проверять на сроки отлова (она может быть прошлогодняя, а не свежая), а также на подлинность, поскольку можно нарваться на фальсификат.
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